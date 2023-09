Año 1881: se conforma el primer cuerpo de bomberos de Parral

Memorias de Chihuahua

En este año justo el 30 en marzo, el heroico cuerpo de bomberos había festejado su 50 aniversario desde que se fundó esta dependencia, la cual comenzó con una pequeña bombera bautizada como “La chata”. Sin embargo, antes de esta organización que surgió en 1973, ya había existido otro grupo de hombres que se dedicarían a la labor de extinguir el fuego en la ciudad, el cual se estableció en abril de 1881 por petición de Bernardo Stallfoth, Luis Gonzaga, Justo Prieto, Antonio Mena, Adolfo Ywonsky, entre otros personajes de gran relevancia para la vida política y económica de Parral de finales del siglo XIX.

En el año de 1881 se acordó formar un cuerpo de bomberos, la reunión fue en la casa de Adolfo Ywonsky, un empresario que contaba con una fábrica de tejidos y mezclilla en Valle de Zaragoza. En una de las salas del hogar de Ywonsky, se encontraban otras personas de gran relevancia para la vida social, cultural, política y económica de Parral como Bernardo Stallforth, Antonio Mena (padre del economista Antonio Ortiz Mena), Víctor Esparza (titular de la presidencia), Justo Prieto (padre del escritor Salvador Prieto Quimper), entre otros individuos de renombre de la ciudad.

Foto: Archivo Histórico Municipal de Hidalgo del Parral

Los bomberos que formarían este cuerpo estarían obligados a cumplir diversas tareas como apagar incendios, salvamento y vigilancia. Este cuerpo estaría formado por ochenta hombres, quienes responderían a esta convocatoria ciudadana. Otros integrantes provendrían de los establecimientos comerciales, artesanos, propietarios de fincas, vecinos de distinto barrios, etc., además, este cuerpo de bomberos contaría con una estructura formada por un comandante y tenientes, los cuales establecerían las reuniones cada cierto tiempo.

Al inicio este grupo se valdría sólo de barras, serruchos, hachas, asadores, sogas, palas, no obstante, al siguiente año, en 1882 ya contaría por lo menos con dos bombas de agua y carro, las cuales serían adquirida desde New York, Estados Unidos.

Foto: Archivo Histórico Municipal de Hidalgo del Parral

El motivo de la creación de este cuerpo de bomberos es desconocido, probablemente había una preocupación o miedo a que aconteciera un incendio, no obstante, antes de 1881, no se han encontrado en el Archivo Histórico de Parral registro de alguna propiedad que hubiese sido devorada por el fuego. Solamente se registran en esa ciudad un incendio 18 años después de la fundación de los bomberos, en 1899. Durante esos años, no obstante, hubo otros incendios en otras zonas aledañas a Parral como Santa Bárbara, Minas Nuevas, Noriega, etc., en los cuales habría que revisar de quienes fueron los esfuerzos por sofocar el fuego de aquellos años.

En ese incendio de 1899, el cual fue provocado, se quemó un comercio de Manuel Meléndez. En el suceso quienes sofocaron el fuego fueron vecinos y la policía según indica el documento. Por lo tanto, este cuerpo de bomberos debió haber durado menos de 18 años, ya que en expediente no aparece ya este grupo de hombres.

Foto: Archivo Histórico Municipal de Hidalgo del Parral

A dos años de haberse formado ese cuerpo de bomberos en la casa de Ywonsky, había quedado como comandante Justo Prieto, sin embargo, en 1883 sus subordinados pedirían su renuncia ya que pertenecía a la sociedad de “New York Life” y no podía afiliarse a esta organización mientras tuviese un cargo dentro de los bomberos, probablemente por conflicto de interés.

Desconocemos las razones por la cual se demandó por parte de vecinos conformar un equipo de bomberos, probablemente hubo algún acontecimiento o incendio que movilizó a la sociedad a proponer un equipo que tendría como prioridad apagar el fuego, aunque esta afirmación es difícil de corroborar ya que no hay registro de un percance de ese tipo antes de 1881 o en otra fecha del siglo XIX. Probablemente habría algún temor de que el fuego acabase con las propiedades y riqueza de algunos de estos pobladores ya que, considerando que los hombres que plantearon la formación de este equipo eran comerciantes y varios de ellos ya habían logrado hacerse de casas y otros bienes.

Foto: Archivo Histórico Municipal de Hidalgo del Parral

