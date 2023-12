Celebra el escultor Sebastián 55 años de trayectoria con la exposición "Chac Mool"

El originario de Camargo, Chihuahua, Enrique Carbajal González conocido como “Sebastián”, celebra sus 55 años de trayectoria en el mundo del arte con la inauguración de su exposición "Chac Mool" que se llevará a cabo este 7 de diciembre en el Museo Nacional de Antropología, donde se estarán exhibiendo 36 piezas diversas de la icónica escultura prehispánica “Garra de la Lluvia”; sobre estas más de cinco décadas de creación artística y la muestra en mención, el escultor habló en exclusiva para El Heraldo de Chihuahua.

“Es una exposición de mis 55 años de mi carrera, Chac Mool es una figura que siempre aparece en las pirámides como vigilante, Chaac, Dios de la Lluvia, y lo que yo hice fue trabajar a través de los años con la imagen estética, no con la imagen histórica, ni tampoco tan significativa al ícono, sino más que todo dar soluciones de la figura reclinada, aprendí mucho del mundo prehispánico en su carácter de escultores, pero hubo antes un escultor inglés que de alguna manera ejerció mucha influencia en mí, y fue como mi maestro al inicio de mi carrera que fue Henry Moore.

“En esta muestra el público podrá disfrutar de 36 piezas en todo el museo, obras que van desde los 2, 3 y 4 metros, también se estarán mostrando todas las maquetas hechas que se utilizaron para realizar los Chac Mooles a través de los años, son todas en blanco, así como dibujos y fotografías de todas las épocas donde estoy poniendo un Chac Mool en alguna colección, casa, hay, por ejemplo, uno muy importante en la entrada de Trinity College Dublin, volviéndose un símbolo”, expresó el artista chihuahuense.

Cabe mencionar que la exposición estará hasta el 27 de febrero de 2024 y probablemente se extienda hasta marzo, asimismo, en enero se presentará un libro sobre esta exhibición con un texto del arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, quien ya ha escrito sobre Sebastián en torno a estas figuras.

Foto: Facebook | Enrique Carbajal González

Con 35 años de edad llega a la sala nacional

“Siempre me plantee conseguir logros, lo que otros llaman triunfos, pero los míos eran sueños y tratar de hacerlos realidad, por ejemplo, quedé de exhibir en el Museo de Arte Moderno de México, en mi época de juventud, pues era un motivo de luchar para hacerlo y lo hice con mucho éxito, después me puse en la mente querer conquistar la Sala Nacional, yo pensaba que eso iba hacer en los 60 años, que es donde los artistas mexicanos consagrados llegan, es como una demostración que ya llegaron y forman parte del patrimonio nacional, y en mi caso fue a los 35 años, cosa que me emocionó mucho y me dejó una gran satisfacción, pero también fue un sueño de poder exhibir ahí.

“Después quise hacerlo en el Museo Tamayo, por ser un extraordinario centro cultural y lo hice con una exposición novedosa de esculturas cultivadas en el mar, han sido tres momentos importantes en mi carrera, pero siempre tuve en la mente llegar al Museo de Antropología, que es uno de los más bellos del mundo por su arquitectura, por su creador don Pedro Ramírez Vázquez, por lo que significa, por la calidad de las piezas mexicanas de nuestras raíces prehispánicas e históricas, siempre dije, un día, como estoy haciendo Chac Mooles para todos los años, siempre voy cambiando, la misma figura la voy transformando, y pues hasta que cumplo 55 años de carrera voy a exhibir en el museo y se dio esta muestra.

Foto: Facebook | Enrique Carbajal González

Ha dado al mundo 276 obras monumentales

“He realizado y creado infinidad de piezas de todo tipo que ni yo mismo sé la cantidad, pero lo que he hecho realidad y sí están contadas son las esculturas monumentales en el mundo, son 276 hasta este momento que están regadas por todo el planeta, cuando hablo de esculturas monumentales son más de 4, 5, 6 metros en adelante hasta 40, 60 o 70 metros esas son mis obras monumentales a lo que yo me he dedicado toda mi vida; unas de mis esculturas más altas son dos, la que está en la Bahía de Chetumal y ahora es el Museo a la Mexicanidad o Mestizaje Mexicano, y el Guerrero de Chimalli que está en Chimalhuacán, son las más grandes, pero hay muchas más de fuerza y fortaleza, una que se ha vuelto ya un ícono profundo y fuerte es la X de Juárez, tiene 64 metros”, señaló al maestro Sebastián.

Los países que tienen la fortuna de contar con piezas del mexicano son: Japón, con 16 obras; Corea, 4, China, 4; Singapur, 1; Israel, 3; Marruecos, Egipto, España en varias ciudades, París, Dublín, Irlanda, Alemania con coleccionistas privados, Islandia, Estados Unidos en diversas metrópolis, por supuesto México; Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, Colombia, Panamá, Belice, por mencionar algunas naciones.

Foto: Facebook | Enrique Carbajal González

Mensaje a las nuevas generaciones

“Uno deja cosas para los demás, para los mexicanos fundamentalmente y para la humanidad, porque los artistas y creadores a eso aspiramos, pero yo quiero decirles a los jóvenes que para lograr cosas en la vida de cualquier disciplina lo que se necesita es una vocación inquebrantable a una carrera, a una decisión para seguir algo que hacer, pero lo más importante es trabajar, el que no trabaja no produce, no aterriza y entonces no hace obra, no hace realidades, puede tener talento increíble y contar cosas maravillosas que se le ocurran, pero si no las hace tangibles y las produce no existen, entonces lo que hay que hacer es trabajar mucho con un poquito de talento”, finalizó el maestro Sebastián.

Frase: “Un saludo a todos los chihuahuenses y cuando vengan a México vayan a ver y disfrutar la muestra de su paisano que se ha entregado a su obra, y ¡ARRIBA CAMARGO!”