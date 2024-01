El pintor César de la Riva expone “Sentido Paisaje” en Casa Redonda

La exposición “Sentido Paisaje” del autor César de la Riva continúa en Museo Casa Redonda la cual está compuesta por 32 obras abstractas donde muestra el desarrollo de más de 15 años de reflexión y trabajo que el artista ha recorrido en el abordaje del paisaje como tema principal, mismos que lo han llevado a ser reconocido en el año 2022 con el Premio Chihuahua, Vanguardia en Artes y Ciencias, en la categoría de Artes Visuales.

Será hasta el 3 de marzo del presente año que finalice esta muestra, sobre la cual el artista visual habló con este medio de comunicación: “En la inauguración me fue muy bien, que fue el 6 de diciembre pasado, hubo buena respuesta por parte de los asistentes, y agradezco a la gente que se ha tomado el tiempo para ir a conocer esta exposición, asimismo, fue un montaje muy profesional por parte del museo, y he recibido muy buenos comentarios.

“Esta muestra de pintura tiene el nombre de Sentido Paisaje porque lo que el visitante va a observar cuando se presente en el centro cultural son precisamente paisajes y es el motivo que utilizo para pintar, y sobre el tema, después de estudiarlo varios años, pienso y tengo la idea de que el paisaje no existe, sino que éste está en la mente del que observa, en las emociones y en lo que siente.

“El paisaje como tal no existe si alguien no se pone enfrente de un escenario y dice este paisaje me gusta, es hermoso, me significa, entonces las palabras Sentido Paisaje tiene, se podria decir, dos conceptos, para mí la primera es dirección, darle significado a algo.

“La segunda, que es la que más me importa, hace referencia al sentir a lo que no puede decirse con palabras, por lo cual no es una pintura realista es una pintura de una interpretación de un paisaje que sí existe, que es real en la mente del autor, de modo que invito a los que desean visitarla que no cuestionen qué representa, sino que la visualicen a través de lo que sienten”, señaló.

Por otro lado, se le cuestionó qué opinión tenía sobre el papel que juega el arte de la pintura en la sociedad: “Creo que la pintura es un tipo de expresión cultural de los más antiguos, ya que hay pinturas rupestres, prehistóricas, entonces creo a lo largo de la historia nos ha acompañado, la cual ha estado dejando registro

“Hoy en día creo que lo que ha cambiado, ya que antes las pinturas sólo la hacían los pintores y artistas, ahora toda persona tiene acceso a la imagen quien con un equipo celular puede tomar hasta más de 100 tomas en un solo día, entonces ya no es una actividad de los artistas, sino que está en todas partes”, expresó.

Finalmente, dijo que el traer un pincel en la mano es traer un utensilio de trabajo, y una herramienta de posibilidades: “es una extensión de mi cuerpo, como si fuera mi mano, una parte de mí”.

