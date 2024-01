Impartirá el pintor guanajuatense Cuauhtémoc Velázquez un taller intensivo sobre arte de acuarela

Deseas aprender o perfeccionar tu técnica de pintura en acuarela, esta es tu oportunidad para hacerlo ya que se llevará a cabo un taller intensivo sobre el tema el cual será impartido por el maestro Cuauhtémoc Velázquez los días 10 y 11 de febrero, de 09:00 a 13:00 horas en las instalaciones de Casa Chihuahua, Centro de Patrimonio Cultural, estando dirigido para todos los niveles, sin importar si son principiantes, el cupo es limitado si deseas inscribirte puedes obtener más información al 56 1338 3685.

Los asistentes podrán aprender desde la composición en el trazo hasta las últimas pinceladas, donde se sumergerán en el proceso creativo de la mano de Cuauhtémoc Velázquez, siendo dos clases de 4 horas cada una, un total de 8 horas para explorar y perfeccionar tus habilidades en el Paisaje Natural con Acuarela.

Cuauhtémoc Velázquez Luna es originario de Guanajuato, México, donde concluyó sus estudios como arquitecto para dedicarse finalmente a su vocación artística como pintor y profesor en la enseñanza de las artes en la Universidad de Guanajuato.

Su producción pictórica está dedicada en gran parte a la acuarela, obtuvo el Premio Nacional de Acuarela “Tlacuilo” en tres ocasiones, así como varias menciones honoríficas otorgadas tanto por la Sociedad Mexicana de Acuarelistas como por el Museo Nacional de la acuarela.

Primer Premio un Día una Acuarela 2015 por el Museo de la Acuarela del Estado de México, también logró obtener Mención Honrosa en la VIII Bienal Internacional de acuarela Viña del Mar, Chile y en el 2016 consiguió Mención Honorífica en el Primer Premio Centro-Occidente de Pintura, Escultura y Grabado "José y Tomás Chávez Morado", México y Primer Premio en el "XVII Salón de la Acuarela" , Sociedad Mexicana de Acuarelistas en Morelos, Mexico.

Se ha presentado en múltiples exposiciones colectivas nacionales e internacionales destacando la Selección en la Primera Exposición Internacional de Acuarela México, (IWS-México 2015), The World Watercolor Triennial (Seúl, Corea del Sur, 2015), Lovearth Watercolour Exhibition.

Indonesia National Gallery and Bentara Budaya (Bali, Indonesia. 2015), 1st International Watercolor Society India Biennale, (India, 2015), Fabriano in Acquarello. Associazione Culturale In Arte. (Italia, 2015), “Pensando en Grande” Large Size, International Watercolor Exhibition, (Mexico City 2016), Encuentro Internacional de Acuarela Asia - México, Grandes Maestros. (Museo Nacional de la Acuarela. Ciudad de México, 2016).

Ha sido becario por el Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato, y es miembro de la Sociedad Mexicana de Acuarelistas, actualmente es presidente de la Asociación de Acuarelistas del Estado de Guanajuato y miembro de la International Watercolor Society.