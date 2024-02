Por concluir convocatoria para ser parte del programa Abriendo Puertas 2024

La oportunidad de ser parte de Abriendo las Puertas 2024 llega a su fin, y no querrás perdértelo. El último día para registrarte es el próximo lunes 5 de febrero. No importa que sea una jornada de asueto oficial, no dejes pasar la posibilidad única de participar en este destacado evento cultural.

Si tienes un proyecto artístico y estás en busca de un espacio dónde exhibirlo, puedes todavía consultar las bases en el siguiente enlace: https://bit.ly/AbriendoLasPuertas2024. Entra y asegúrate de completar tu registro. Si eres seleccionado, tu trabajo puede ser y exhibido en uno de los museos del Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua (ICM).

En las obras que propongas se tomarán en cuenta criterios a evaluar como calidad del trabajo artístico, creatividad, trayectoria que dé solidez al trabajo, pertinencia en el contexto social, artístico y cultura chihuahuense, relación de dicha obra con los espacios expositivos con los que cuenta el instituto, y público al que van dirigidas las obras.

Los alcances y objetivos de este proyecto, de acuerdo con el ICM son la democratización del acceso para exponer en el museo, libertad de contenido en su propuesto, así como actividades educativas, lúdicas, académicas en torno a su exposición, también montaje de la exposición, y profesionalización de artistas con contenido del taller “¿Cómo exponer en el museo?”, realizado hace unos días con buena asistencia por parte de los interesados.

Los espacios con que cuenta el ICM para exponer tu trabajo son el Museo Sebastián con sus salas Puerta del Sol, Sebastián, Guirnalda y Mezzanine, así como el Centro de Desarrollo Cultural más conocido como CDC. Ambos recintos ubicados en pleno Centro Histórico de la capital chihuahuense.

De acuerdo con la Coordinación de Museos del Municipio, anualmente se reciben entre 60 y 80 propuestas artísticas, de las cuales, se seleccionan ocho que cumplen los criterios señalados para ser presentadas en una exposición que tentativamente tendrá una duración de dos meses.

Recuerda, los criterios de elección obedecen a diferentes factores, como la calidad artística, la estética, composición; también, la viabilidad en cuanto a espacios, tecnología, tiempo de producción, entre otros.

El Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua se encargará de calendarizar la inauguración de las obras que resulten seleccionadas durante el periodo de abril a diciembre de 2024, y los resultados de la convocatoria se darán a conocer a través de las plataformas digitales del propio instituto. Igualmente a los seleccionados se les notificará vía telefónica y por correo electrónico.