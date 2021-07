Todo un éxito, tercera edición del Festival Internacional de Arte Urbano

En días pasados se llevó a cabo el Festival Internacional de Arte Urbano, en su tercera edición, el cual fue organizado por Desértico Mx, siendo su sede para este evento la ciudad de Chihuahua, donde decenas de personas atendieron la convocatoria para expresar su arte y plasmarlo en la calle Víctor Hugo, que se ubica por Plaza Sendero.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“El evento se llevó a cabo con una excelente participación por parte de las personas inscritas y además más ciudadanos asistieron al enterarse del festival, sobresalió mucho el talento individual, ya que todos hicieron su mayor esfuerzo al ser un evento de gran importancia, cada quien mostró lo mejor de ellos y pues principalmente se destacó la diferencia de estilos que tienen entre los artistas, no considero unos mejor que otros ya que cada uno lo hace conforme a su experiencia, pero hay que reconocer la participación de los foráneos que venían de otros lugares de México como de Estados Unidos”, informó Víctor Hugo Borunda, uno de los organizadores.

En relación si el próximo año se volverá a repetir esta expresión artística, indicó: “Por lo pronto esperamos contar con un espacio que sea similar al que fue brindado en este año ya que a muchas personas les agradó el que fuera en la capital por la accesibilidad de tener lugares cerca para hospedarse y zonas para hacer turismo. No se han hecho los planes, pero puede haber algunos cambios, así como mejorías por parte de la organización”.

Los participantes venían procedentes de la Ciudad de México, San Luis Potosí, Querétaro, Baja California, Puebla, Tijuana, Sonora; y de Estados Unidos como Los Ángeles, California, Texas, quienes plasmaron su técnica en el mural y espacio correspondiente, deseando que se vuelva a repetir esta concentración de arte con tema libre.

Para finalizar Víctor informó: “Sólo me gustaría agregar que me agradó la respuesta que obtuvimos por parte de la comunidad que dio buena aceptación y esperamos siga sucediendo esto con más frecuencia y en mayor escala ya que es algo nuevo que no a todas las personas les agrada”.

DATO

Desde mediados de los años 90 el término street art o, de forma más específica, post-graffiti se utiliza para describir el trabajo de un conjunto heterogéneo de artistas que han desarrollado un modo de expresión artística en las calles mediante el uso de diversas técnicas