Barítono chihuahuense Juan Carlos Heredia sorprende en “El elíxir de amor”

El cantante barítono chihuahuense Juan Carlos Heredia se encuentra participando en la ópera “El elíxir de amor”, con música de Gaetano Gonizzeti, siendo las dos últimas funciones este 10 y 14 de diciembre en el Palacio de Bellas Artes, siendo ovacionado por el público y los medios de comunicación quienes lo han considerado como dotes vocales e histriónicas, dejando en el alto el nombre del Estado Grande.

Juan Carlos Heredia ha participado en festivales, conciertos y galas alrededor del mundo en países como: Francia, Portugal, Alemania, Austria, Rusia, Canadá, Estados Unidos de América y México; entre sus roles destacados se encuentran Fígaro en Il barbiere di Siviglia de Rossini, Marcelo en La bohème de Puccini, Silvio en Pagliacci de Leoncavallo, Don Giovanni en la ópera homónima de Mozart; Belcore en El elíxir de amor, Dottor Malatesta en Don Pasquale y Enrico en Lucia di Lamermoor de Donizetti.

También en Junius en The Rape of Lucretia de Britten, Mercutio en Roméo et Juliette de Gounod; Zurga en Los pescadores de perlas y Morales en Carmen de Bizet; Marullo en Rigoletto y el Marquese D’Obigny en La traviata de Verdi; Juanillo y Hormigón en El gato montés de Penella Moreno, así como el barítono solista Carmina Burana de Orff.

Algunos de los estrenos mundiales en los que ha participado son: el General y el Sargento en La creciente de Georgina Derbez, en el Festival Internacional Cervantino; The Voice of God y Jethro en Moses de Henry Mollicone, para Los Angeles Opera y Laurentino en El milagro del recuerdo de Javier Martínez, para la Houston Grand Opera.

Fue integrante del programa de jóvenes artistas de Los Ángeles Ópera, durante las temporadas 2017-2018 y 2018-2019, actualmente forma parte de la Fundación Sic Itur Ad Astra SIAA. Ha sido ganador de distintos premios en concursos de canto nacionales e internacionales como Operalia, Yusif Eyvazov Singing Contest, Carlo Morelli, Maritza Alemán, y el Concurso Internacional de Canto Sinaloa.

EL ELÍXIR DE AMOR

El compositor francés Daniel Auber (1782-1871), dejó para la posteridad una huella musical basada, fundamentalmente, en su trabajo operístico; Fue alumno de Luigi Cherubini (1760-1842), y a lo largo de su carrera abordó indistintamente dos estilos de expresión operística, básicamente contradictorios: el estilo francés y el estilo italiano.

Por lo que se refiere al estilo italiano, su modelo fue Gioachino Rossini (1792-1868), de quien incluso se llegó a decir que era un imitador. En cuanto al estilo francés, Auber logró sus mejores óperas con un sabor nacional propio en los años en que colaboró con el libretista Eugène Scribe.

Para más señas, hay quienes afirman que Auber logró incluso crear algunas óperas con una balanceada síntesis de ambos estilos: el brillo italiano, sumado a la gracia y el lirismo franceses.