Viene a Chihuahua la actriz tapatía Ana Ligia ; estará presente en el "Drama Fest"

La actriz Ana Ligia, originaria de Guadalajara, viene a Chihuahua capital como parte del Festival Internacional de Dramaturgia Contemporánea “Drama Fest 2023, Canadá-Chihuahua”, dentro del cual se desarrolla el proyecto Burbujas Urbanas, que estará presentando varias obras de teatro de calle, siendo “Déjame ser tus ojos” una de ellas, donde la famosa mostrará sus dotes actorales este 9 y 10 de diciembre, a las 11:00 horas, en la calle Libertad, frente al museo Casa Chihuahua, sobre este trabajo habló con El Heraldo de Chihuahua.

“Tengo 30 años de trayectoria, y hablando de Chihuahua mi carrera empezó con una compañía que se llama Espacio Agua Viva que dirigía Pedro Antonio Laguna, y si mal no recuerdo también había o hay Espacio Agua Viva Chihuahua, recuerdo en aquellos años por el 93 fuimos a Chihuahua dar unas funciones, al maestro Pedro Antonio le gustaba mucho llevar el teatro a las cárceles, hospitales, y nos presentamos en una plaza.

“Y quien iba a decir que ahora se conecta, y otra vez voy a Chihuahua a una de las plazas principales, con un texto de Verónica Bujeiro, y mi personaje es un espejo, el cual se hace una reflexión, donde la mujer que se refleja también soy yo, digamos que hago dos personajes, entonces es una conversación donde la mujer le pregunta al espejo y éste le responde.

“Toda la reflexión gira en torno a este asunto de las redes sociales, los filtros de Instagram, Facebook, donde ya no puede subir una foto si no le pones filtro, entonces el espejo le dice ‘no por favor, deja todos ellos, ellos son trampas, no te reflejes en ellos, ven, vuelve a mí aunque yo sea un objeto del pasado’, creo que es buen razonamiento, sobre todo para la juventud, las nuevas generaciones, quienes ponen mucha energía en ello.

“Es una apreciación para decirles que no hay que hacer tanto caso, no hay que ser tan rigurosos con uno mismo, en el sentido de que tengo que verme bien siempre, estar guapo, bonita, delgada, entonces lo que trata Verónica a través de este escrito, de una manera divertida, hacernos reflexionar poco para dejar de juzgarnos tanto y también decirles al as otras personas deja de juzgar a los otros, serán 30 minutos de diversión”, expresó Ana Ligia.

Trayectoria

Cuenta con una Licenciatura en Actuación por La Casa del Teatro, Ciudad de México, y desde 1991 ha participado como actriz, asistente de dirección y producción en la actividad teatral de Guadalajara, así como, en la Ciudad de México.

Formó parte del elenco de la Compañía Nacional de Teatro, de la Compañía de Teatro de la Universidad de Guadalajara, así como de la Compañía de Teatro Espacio Agua Viva Guadalajara; de igual manera ha participado en las puestas “Zoot suit” con texto y dirección de Luis Valdez; “Misericordia” bajo la dirección de Daniel Giménez Cacho, ”Olvida todo”, a cargo de Mariana Harta Sánchez; Santa Juana de los mataderos” estando en la dirección . Luis de Tavira, por mencionar parte de su carrera, la cual continúa en ascenso.

Dato: La obra se presentará este 9 y 10 de diciembre dentro del proyecto Burbujas Urbanas, siendo dos funciones cada día, a las 11:00 y 13:30 horas, en la calle Libertad