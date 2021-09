"Cee Jay Girls" estarán en “El Retador” este día 19

El grupo de baile Cee Jay Girls, el cual está conformado por las chihuahuenses: Ana Rodríguez, Samantha Gómez, Valeria Pérez, Sofía Ruiz, Ileana Muñoz y Sofía Montilla, donde sus edades oscilan entre los 14 y 24 años, participarán este septiembre 19 en el reality show “El Retador” que se lleva domingo a domingo, donde tratarán de pasar a la siguiente ronda.

Informan que este conjunto nació con la finalidad de resaltar el poder femenino, sin embargo, cuentan con una agrupación mixta que sigue vigente también, asimismo, el trabajar en equipo, dicen, las unió más al poder sobrellevar las desavenencias que han surgido a lo largo de este proyecto donde desean hacer un buen desenvolvimiento en el escenario en este concurso y dejar el nombre de Chihuahua en alto, su fuerte es el hip hop, sin dejar de lado otros ritmos.

“Cuando decimos que trabajamos juntas, no sólo nos referimos a nosotras, sino también con nuestro coreógrafo ‘Gato’ y nuestra casa Class Jazz, y si desean saber más del grupo nos pueden localizar en Instagram como @ceejaygirls”, señalaron las bailarinas.

“SIX ONE FOUR” QUEDA ELIMINADO

“Six One Four” no tuvo la fortuna de seguir en el concurso de Televisa, siendo eliminados en la primera ronda, el grupo lo integran: Laura Castañeda, Alan Castañeda, Carlos Salas, Érick Pando, Dizán Siqueiros y Natalia Borunda, quienes el día 5 del presente bailaron al ritmo de “Conga”, canción de Gloria Estefan, a pesar de ello no fue suficiente para seguir adelante.

A pesar de la derrota, dieron a conocer que fue una experiencia inolvidable, “el trabajar en equipo fue algo maravilloso, ya que si una persona es buena en algo, siempre va existir alguien mejor, por lo cual la colaboración en unión siempre va arrojar algo positivo y de mucho aprendizaje para cada uno de los integrantes, es bueno que haya más personas detrás de cada proyecto porque lo hacen más fuerte”, manifestaron.

El equipo ya había participado en otros eventos a nivel internacional, pero nunca en un reality show, plataforma que seguramente les abrirá las puertas en su campo artístico, y se dicen contentos porque han recibido muchos comentarios positivos tanto de todo México, como de otros países.

A los chicos y chicas de Six One Four, que también forman parte de Class Jazz, los puedes localizar en su página de Instagram @sixonefourcrew donde estarán informando a sus seguidores de sus proyectos nuevos.

Por otro lado, el coreógrafo de ambos conjuntos, Gerardo Reyes “Gato”, quien tiene su plataforma @gatodancerdgs, dijo: “Me siento muy feliz de poder representar a Chihuahua y también muy orgulloso de mis grupos que han hecho muy buen trabajo. Seguiremos entrenando para mejorar y tener más logros juntos”.

FRASE: “Nos llevamos la satisfacción de que hicimos un buen papel demostrando con ello que en Chihuahua también hay talento”: Six One Four