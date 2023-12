Película "Dreamworld" de la banda Pet Shop Boys llegará al cine en Chihuahua

Llegará a las salas de cine de todo el mundo el tour “Mundo de sueños: los éxitos en vivo” por parte del dúo británico de música tecno-pop Pet Shop Boys, y en Chihuahua capital las funciones serán en enero 31, a las 7:00 de la tarde, y febrero 4, a las 15:00 horas, del 2024 en el Complejo Cinépolis de la avenida Vallarta, siendo el costo del boleto de $110.00, y según información que aparece en la página de la empresa de exhibición de películas, se podrán comprar 10 tickets máximo por transacción.

Pet Shop Boys se complace en anunciar el estreno en cines de "Dreamworld: The Greatest Hits Live At The Royal Arena Copenhagen", capturado en vivo por el director David Barnard en una sesión fotográfica con 14 cámaras. Con un espectáculo espléndido y fascinantes fondos visuales frente a un público exuberante y con entradas agotadas, la película del concierto llegará a los cines de todo el mundo durante dos noches.

Sobre este proyecto musical, que está integrado por el cantante y compositor Neil Tennant y el tecladista y compositor Chris Lowe, formado en Londres, en 1981, se puede decir que tuvo su máximo esplendor durante mediados de los años 80 y hasta mediados de los 90, hasta la fecha, el dueto ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo.

Desde 1984, año en que debutaron, 40 de sus sencillos han alcanzado el Top 20 y 22 en Top 10 en Reino Unido, además de cuatro número uno: “West End Girls”", “It's a Sin”, “Always on My Mind” y “Heart”; sus éxitos los llevaron a liderar lo que se conoció como la segunda invasión británica, siendo elegidos en 1999 como el dúo más exitoso de la historia del Reino Unido.

Salvo contadas excepciones, en los años 80, a partir de finales de los 90, el dúo compone y colabora frecuentemente con otros artistas, tanto en la producción, composición y remezcla de temas. Son considerados pioneros del pop electrónico.

Trayectoria

El 11 de marzo del 2016 se lanza “The Pop Kids”, el primer sencillo del próximo nuevo álbum. Basado en una demostración instrumental que Chris había escrito en una habitación de hotel de Múnich en 2011 mientras estaba de gira con Take That, trata sobre un amigo de Neil que, como menciona la canción, fue a la universidad a principios de los 90 y tenía un amigo con quien ir de discotecas.

Los otros estudiantes se referían a ellos dos como "los niños del pop". "Todos los detalles reales de la historia son inventados", señala Neil en su página web: “Creo que, en última instancia, la canción celebra su amistad, que se expresa a través de la música pop".

También celebra la canción 'Vocal': euforia, camaradería y todas esas cosas que se pueden extraer de la música pop; de igual modo festeja a las personas que se toman en serio algo trivial.

La música pop, aparentemente trivial, también es muy importante, siempre hemos creído eso, así que es celebrar el tipo de persona que piensa como nosotros”.

El 20 de julio del mismo año, los Pet Shop Boys comienzan una residencia de cuatro noches con entradas agotadas, Inner Sanctum, en la Royal Opera House de Londres: “Pensamos que sería emocionante”, dice Neil, “tocar en un lugar al que mucha gente no habría ido, el teatro más grandioso de Londres. De hecho, existe una tensión creativa entre una institución como la Royal Opera House y la música electrónica de baile, y creo que esperábamos que resultara ser una tensión bastante fructífera, porque es emocionante llevar la música electrónica a un lugar que no normalmente lo tengo", expresaron en sus redes de internet.

