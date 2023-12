Desde "Mi pobre angelito" hasta "El regalo prometido", películas que no puedes dejar de ver en Navidad y dónde las encuentras

Ver películas navideñas en familia durante el mes de diciembre se ha convertido en una encantadora tradición que fomenta la unión y la convivencia. En primer lugar, estas películas suelen transmitir mensajes de amor, esperanza y generosidad, valores fundamentales asociados con la temporada navideña.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Doble Vía "Siglo XX", la juguetería que hasta los años 80 estaba en lo que ahora es El Sol de Parral

Al compartir estos momentos cinematográficos, las familias fortalecen los lazos afectivos alrededor de una temática que promueve el espíritu navideño.

Además, las películas navideñas ofrecen una escapada mágica a mundos llenos de encanto y fantasía, transportando a todos a un ambiente festivo y acogedor. Las historias emotivas y llenas de alegría despiertan la nostalgia de la infancia y crean recuerdos duraderos.

Estas películas también proporcionan una excelente oportunidad para desconectar del ajetreo diario y disfrutar de momentos de relajación y entretenimiento en compañía de seres queridos. Por ello, te dejamos esta lista para que disfrutes películas navideñas en familia o con amigos.

Películas navideñas en Netflix

El Grinch

Descubre el verdadero significado de la Navidad junto al Grinch, un personaje gruñón que busca robar la festividad. Esta película no solo ofrece humor y entretenimiento, sino también un mensaje conmovedor sobre el poder de la amistad y la generosidad.

Intercambio de princesas

Sumérgete en un cuento de hadas moderno y lleno de encanto. "Intercambio de princesas" ofrece una escapada perfecta a un mundo de elegancia, romance y magia navideña. Una historia encantadora que te hará creer en el poder de los destinos cruzados.

Una navidad de locos

Esta comedia navideña te hará reír a carcajadas mientras sigues las desventuras de una familia intentando sobrevivir a las festividades. Con situaciones cómicas y momentos entrañables, "Una Navidad de Locos" captura la esencia de las celebraciones familiares.

Klaus

Explora el origen de la leyenda de Santa Claus de una manera única y emotiva. "Klaus" es una joya animada que combina una animación espectacular con una historia conmovedora. Disfruta de la magia de la Navidad mientras descubres cómo un acto de bondad puede cambiar vidas.





Películas navideñas en Disney+

Mi pobre angelito

Una clásica película navideña que ha perdurado en el tiempo. "Mi Pobre Angelito" es una comedia llena de travesuras que sigue a un niño ingenioso que defiende su hogar de ladrones durante la Navidad. Una película llena de risas y emociones que ha cautivado a generaciones.

El regalo prometido

Acompaña a un padre que hará lo imposible para cumplir la promesa de conseguir el regalo más deseado de su hijo en esta Navidad. "El Regalo Prometido" es una película llena de aventuras y lecciones de vida que resalta el verdadero espíritu navideño.

Put The Cookie Down GIF from Put GIFs

El Extraño Mundo de Jack

Embárcate en una aventura oscura y encantadora en el mundo de Jack Skellington, el Rey de Halloween. Personajes de Halloween que intentan usurpar la Navidad. "El extraño mundo de Jack", ¿una película navideña o de Halloween?

Milagro en la calle 34

Esta película clásica es una oda a la fe y la magia de la Navidad. "Milagro en la Calle 34" nos recuerda la importancia de creer en la bondad humana y en los milagros navideños. Una historia que te dejará con una cálida sensación de esperanza y alegría.

La diversidad de géneros dentro de las películas navideñas permite que cada miembro de la familia encuentre algo que le guste, desde comedias ligeras hasta conmovedores dramas. Este abanico de opciones garantiza que todos participen activamente en la elección de las películas, creando una experiencia compartida que se adapta a los gustos de cada miembro de la familia.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Así, ver películas navideñas se convierte en una actividad inclusiva que promueve la participación de todos, generando momentos de risas, reflexión y conexión familiar en la época más especial del año.

¡Espera! ¿Duro de matar es una película navideña?

La famosa película, reconocida por sus escenas de acción, es reconocida oficialmente como una película navideña, ¿sabes la razón?

La historia comienza en Nochebuena y termina la mañana de Navidad ¿Necesitas más razones?, de ser así, durante toda la película podemos escuchar canciones típicas navideñas de Estados Unidos como “Winter Wonderland”, “Let it Snow”, “Christmas in Hollis” y “Ode to Joy”. Además, la Navidad es el motor de conflicto de la trama de la película. Por ello, Duro de matar es una película más que puedes añadir a tu lista navideña.

Nota publicada en: El Sol de Parral