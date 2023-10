James Ivory mantiene la pasión por el cine

MORELIA.- A sus 95 años James Ivory ama ver el cine en la pantalla grande, y cuando se trata de ver sus propios trabajos, la sensación es todavía más gratificante. Por ello, el cineasta está disfrutando su paso por el 21 Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), donde además fue galardonado con el premio El Ojo.

En entrevista con El Sol de México, el ganador del Oscar (por el guion adaptado de “Call me by your name) celebró que el cine actual siga siendo semillero de narrativas interesantes, hecho que se comprueba al ver llenas las salas de cine en festivales como éste.

“Se hacen películas maravillosas todo el tiempo, de alguna manera llegan al público, las ven de una manera u otra. Pero las películas como tal se están haciendo, siempre hay artistas ahí afuera que quieren hacerlas, y la producción continua. No es como que todo esté perdido, pero ahora hay muchas maneras de verla, antes sólo había una o dos”, comentó.

El estadounidense, quien comenzó su carrera en los años 50 dirigiendo cortometrajes, no pudo detallar cuál es su proceso para realizar una película, pues asegura es algo demasiado complejo como para explicarlo en una entrevista.

Sin embargo, aseguró que siempre el primer elemento a tomar en cuenta es la calidad del libreto, y a partir de ahí se define si es una película que entre dentro de sus capacidades como realizador.

“Lo primero es la historia, si es buena o no. Si me atrae, y tiene algo que me llame la atención para hacerla, no siempre lo sabes. Puede que la quieras hacer o no, que la puedas hacer o no, las películas que están aquí siento que sí pude. A veces hay guiones que lees, pero sientes que no podrías hacerlo”, señaló el tres veces ganador del BAFTA.

GOZA DE SU OBRA CUMBRE

Dentro del marco del FICM, se celebró una proyección de su cinta “Lo que queda del día” (1993); protagonizada por Anthony Hopkins, Emma Thompson, Hugh Grant y Christopher Reeve; la cual es considerada una de sus obras cumbres.

James Ivory en el FICM / Cortesía | FICM

Tras su lanzamiento recibió ocho nominaciones al Oscar y seis al BAFTA, Anthony Hopkins destacó como Mejor Actor. Según recordó, este libreto llegó a sus manos gracias a un actor que había trabajado con él en un proyecto en Kansas.

En cuanto lo leyó, supo que sería una gran historia en cine, pero enfrentó obstáculos al enterarse de que los derechos ya habían sido comprados por Columbia Pictures, pero los ejecutivos de la distribuidora se mostraron abiertos al hecho de permitirle dirigirla.

James reconoció que “no suelo verla muy a menudo, hoy la vi por primera vez en mucho tiempo”, pero afirma que el gusto de verla sigue siendo enorme, sobre todo al ver las reacciones del público que se mantiene fiel a su cine.

“Es la satisfacción de que hice un buen trabajo, tomé un buen libro e hice una buena película a partir de ahí. Las imágenes que veo son satisfactorias, es un sentimiento gratificante”, señaló.

LOS SENTIMIENTOS CONECTAN CON LA GENTE

James Ivory se lleva Mejor Guión Adaptado por 'Call Me by Your Name' / Foto: AFP

Otros los títulos destacados de su filmografía son “Un romance indiscreto” (1985), “Regreso a Howards End” (1992), “Esperando a Mr. Bridge” (1990) y la película “Call me by your name”, en donde fungió como guionista.

Dicha cinta, basada en la novela homónima de André Aciman, le valió el Premio de la Academia, y lanzó a la fama a Timothée Chalamet. Sobre este éxito, Ivory opinó que fue la pureza de la relación entre los personajes lo que conquistó al público.

“Son los sentimientos centrales entre los dos personajes principales, eso es lo que sostiene a la historia. Sus sentimientos el uno por el otro, sus problemas y su falta de habilidades que se junta, eso lleva a la historia y es algo interesante. Al menos para mí lo fue”, comentó.

DISFRUTA SU PASO POR EL FICM

Durante la entrevista, no faltaron quienes se acercaron para pedirle autógrafos y fotos al cineasta, quien pese a la actitud seria que mantuvo, no dudó en atender amablemente estas solicitudes.

“Es muy gratificante ver las audiencias en Morelia y conocerlos, ellos obviamente están muy interesados en la historia del filme, eso es una gran satisfacción”, señaló sobre esta buena respuesta del público.

Con respecto a la selección del festival, comentó que han sido pocas las películas que ha podido ver este año, pero reconoció el trabajo de Viggo Mortensen en la cinta inaugural “The Dead Don´t Hurt”. “Es un filme supremo, es maravilloso y lo acabo de ver al principio de esta semana”, finalizó.