Mariana Treviño alza la voz por la AMACC; defendamos la cultura en México, pide

Usar las redes sociales para generar conciencia sobre algunos temas sociales es una de las estrategias que Mariana Treviño aplica para externar su propia postura.

Ante la noticia de la pausa en las operaciones de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, debido a la falta de apoyos económicos de parte del gobierno, la actriz conocida por su trabajo en Club de Cuervos hizo una invitación a la reflexión y a defender la cultura en México.

“(Lo que debemos hacer es) Apoyar desde las redes sobre todo para hacer conciencia a las personas que sean responsables de estos apoyos y que reflexionen sobre la importancia de la cultura en todas las sociedades.

“La cultura es el espejo de todos los miembros de una sociedad, es donde queda registrado todo lo humano, como sociedades tenemos que hacer un esfuerzo, a pesar de que sean épocas difíciles, de mantener esos espacios y nutrirlos y apoyarlos para que estos sigan creciendo y nos sigan representando a nosotros mismos para que sigamos conociéndonos”, afirmó la actriz en entrevista.

Treviño estuvo presente en México para el estreno de su nueva cinta Un Vecino Gruñón, que coprotagoniza con Tom Hanks.

Fue gracias a las nuevas tecnologías que la mexicana logró el “sí” de los productores luego de mandar su casting a través de un video grabado con un celular.

“Me siento muy honrada de representar a mi país y a Latinoamérica en general, con este proyecto tratamos de demostrar que aquí está la diversidad latina. Es increíble estar en una historia que dé esperanza y calidez un poco al alma de la gente luego de venir de un lugar difícil”, expresó la actriz de 45 años.

Otro mexicano que se participa en el filme es Manuel García-Rulfo quien en la ficción da vida al esposo del personaje de Treviño.

El filme narra la historia de Otto (Hanks), un hombre que decide encerrarse en su propio mundo tras la pérdida de su esposa; sin embargo, unos jóvenes vecinos le cambiarán la perspectiva de vida.

“Es una película que viene en un momento importante donde nos sentimos todos un poco vulnerables por todo lo que vivimos en conjunto, colectivamente en la pandemia y que todos tuvimos que aislarnos y a mí me costó mucho, yo sí me aislé, me costó reintegrarme con amigos, familiares y el mundo. La historia es una reflexión en torno a eso y nos recuerda que no estamos separados, estamos todo el tiempo juntos.

“Y, claro, me quedo con el mejor sabor de boca de haber trabajado con Tom, fue una grata sorpresa ver que todo lo que me imaginaba de él y lo que proyecta en sus películas es verdad, que tiene una gran humanidad y por eso actúa así como lo hace. Es muy generoso y a mí y a Manuel García-Rulfo nos trataron con mucho cariño desde el principio. Hicieron un esfuerzo porque nos sintiéramos a gusto”, sostuvo.

La también comediante agradeció las oportunidades laborales que ha tenido tanto en México como en Estados Unidos, así como llevar el nombre de su país a diferentes latitudes. Su secreto del éxito, reveló, es el trabajo constante.

“Yo creo que simplemente perseverar en lo que te apasiona, formarte en lo que tienes que hacer, en el oficio que te gusta y te apasiona y hacer que tu espíritu siempre esté nutriéndose de la vida, de la autoreflexión porque esas son tus herramientas internas para avanzar en la vida y entender todo lo que tienes hacer y cómo te tienes que perfeccionar en lo que hagas”, aseguró.

La actriz desfiló por la alfombra roja que se montó en un cine al sur de la ciudad. Portó un vestido negro combinado con una prenda color amarillo. Se acompañó del director Marc Forster y la productora Renée Wolfe.

La película es un remake de la “A Man Called Ove" de Fredrik Backman, de 2012 y remake del filme de 2015.