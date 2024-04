--¿Color de hormiga entre Morena y PT? --Planilla de regidores oxigenará al Cabildo…

COLOR.- Las cosas al interior de Morena en Chihuahua están color de hormiga y es que el jueves en el día de arranques de campañas, en la capital el pleito subió de tono y estuvo a punto de llegar a los golpes en el evento de su candidato Miguel La Torre, unos dicen que por la soberbia y el egocentrismo guinda y otros que por la necedad de los petistas.

JALONEOS.- El hecho es que malas razones y jaloneos sí hubo entre la dirigente estatal de Morena, Brighite Granados, y la diputada del PT, América Aguilar, ya que la primera no la dejó subir al pódium porque no puso su parte proporcional de dinero para la organización del festejo en la colonia UP.

RETIRADA.- No imperó sin embargo, civilidad o discreción alguna ya que según se evidenció, poco faltó para que Granados de la Rosa agrediera físicamente a Aguilar Gil, quien más prudente optó por retirarse y junto con ella, los militantes. De modo que en minutos, los banderines rojiamarillos desaparecieron y se quedaron sólo los guindas.

FRACTURA.- Lo anterior acentuó la fractura entre las bases del PT que cada vez menos trabajan en conjunto con Morena, al calificar a la presidenta de soberbia, incapaz de limar asperezas y que no está encaminando a la coalición para llegar a un buen puerto. De facto, un día antes el grupo Los de Abajo, formalizaron su separación de esa directriz y se registraron como morenistas independientes.

AGUILAR.- Y es que a los rojiamarillos les pesa la falta de memoria de Brighite Granados, ya que si no fuera por el PT en Chihuahua, Morena ni regidores tendría dado que la labor de bases y brigadas es de la familia Aguilar, quienes sí conocen la ciudad, hacen trabajo por tierra y por la alianza les cedieron espacios.

BANDERINES.- Al final, en el pódium quedaron los expanistas Miguel La Torre y Miguel Riggs, la exverde Brenda Ríos y el expriista Marco Quezada, quien por cierto tiene más artículos publicitarios que el aspirante a la alcaldía capitalina, a quien vitorearon con banderines que promueven el voto para Claudia Sheinbaum.





***





CUESTIONABLE.- A propósito de la doctora Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de Morena-PT-PTVEM y la integración a su equipo para perfilar su plan de gobierno en materia de corrupción que se decantó por sumar al exgobernador y otrora panista, Javier Corral, quien no acaba de convencer a los propios morenistas y les da una publicidad cuestionable.

CAJEME.- Después de que en días pasados, el exlíder juvenil del PRI, Christopher James Barousse lo increpó en un foro realizado en Cajeme, Sonora —como se expuso en este espacio— han ocurrido dos cosas: es la fecha que la nota sigue en los medios nacionales y se perfila en el reclamo del también chihuahuense que lo acusa de torturador, mentiroso y corrupto.

MANLIO.- Y dos, que la respuesta de Corral Jurado que no pudo decirle de frente a James Barousse sino ya después en sus redes sociales para tildarlo de pandillero y apuntar también a Manlio Fabio Beltrones, a quien dijo se encargará de que vaya a la cárcel anticipa que trata de reactivar otra operación que nunca vio la luz y llegaba también al extitular de Hacienda, Luis Videgaray, y el expresidente Enrique Peña Nieto por la presunta triangulación de recursos de la SHCP, al erario de Chihuahua y al PRI.

¿VENDETTA?- No obstante, ni en el mandato de Andrés Manuel López Obrador pudo sacar adelante Javier Corral esa carpeta de investigación, ¿realmente lo secundará Claudia Sheinbaum en esa postura? ¿O como suele ocurrir, lo dice por su cuenta sin importar si la candidata está dispuesta a entrar en ese tema?





***





BALANCEADA.- En la integración del Cabildo, el candidato para reelegirse en la Presidencia Municipal de la capital, Marco Bonilla, consideró que su planilla de regidores está balanceada entre los equipos que lo apoyan en la coalición Juntos Defendamos a Chihuahua y el fortalecimiento de la fracción edilicia blanquiazul.

CUMPLE.- Con una estrategia encaminada a oxigenar el Cabildo, Bonilla resaltó que la integración de Rosy Carmona fue una elección personal, por la amistad de muchos años entre ambos y con el reconocimiento de su capacidad, ya que es trabajadora y comprometida, lo que le permite matar dos pájaros de un tiro porque así cumple a la alianza con el PRI.

CUMPLE II.- Mientras que la inclusión de Xóchitl Reyes Castro, a quien calificó de una persona con una valiosa experiencia, sólida trayectoria y que es querida por la gente, también cubre el acuerdo con el PRD con un perfil de sobra calificado. Ganar, ganar, recalcó el alcalde con licencia.





***





MUÑOZ.- Para cerrar un día de mucha política, trascendidos y rumores en la frontera hacia la noche sorprendió la información de que el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales fue llevado de emergencia a una clínica y de ahí se le trasladó a un hospital.

SALUD.- No se proporcionó información sobre su estado de salud, solamente que se esperaría a la valoración médica para dar a conocer los pormenores, luego de versiones sobre su salida de la administración, en realidad se trataría de que tramita una licencia para atenderse.

COMPROMISO.- Como sea, se espera que el jefe policíaco se encuentre fuera de peligro y pueda reincorporarse lo más pronto posible a su puesto, ya que ha sido uno de los funcionarios comprometidos en la coordinación con el Estado y la Federación para reforzar los operativos de reacción ante los homicidios y las desapariciones que no acaban de ceder en Juárez, pese a los más de 3 mil elementos de la Guardia Nacional.