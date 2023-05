Conoce a los ganadores del programa Eká 2023

Enteráte de quiénes son los ganadores del “Programa de Estímulos Fiscales para la Cultura y las Artes de Chihuahua, Eká 2023”, el cual tiene como objetivo fomentar el desarrollo, creación, producción, promoción artística y cultural, así como la operación, rehabilitación, equipamiento de recintos culturales y la protección del patrimonio cultural del estado de Chihuahua, a través de la vinculación del sector cultural y empresarial, por medio de estímulos fiscales dirigidos a las empresas contribuyentes del Impuesto Sobre Nóminas del Estado que aporten al desarrollo cultural y artístico.

Fueron seleccionados 51 proyectos de artistas y creadores de los municipios de Chihuahua, Juárez, Cuauhtémoc y Bocoyna.

Sobre este proyecto, la gobernadora del estado de Chihuahua, Maru Campos, expresó: “con el Eká y otras acciones en el Gobierno de Chihuahua, reafirmamos nuestro compromiso y apoyo a la comunidad cultural del estado, estoy convencida de que la vinculación entre el sector empresarial y el cultural será clave en la consolidación de la economía creativa en el estado, juntos seguimos impulsando el talento y creatividad de las y los chihuahuenses”.

Por otra parte, la secretaria de Cultura, Alejandra Enríquez, indicó: “la convocatoria de Estímulos Fiscales para la Cultura y el Arte Eká 2023 ha sido un éxito, entre el talento, el esfuerzo, el trabajo y la innovación en cada proyecto registrado no le fue fácil al comité dictaminador seleccionar a los ganadores de este año, pero esto demuestra el camino positivo que el desarrollo cultural en nuestro estado ha tomado”.

Asimismo, José Granillo, secretario de Hacienda, dijo: “desde la Secretaría de Hacienda estamos convencidos de los beneficios que ha brindado el Estímulo Fiscal para la Cultura y las Artes, por ello, este año aumentamos el tope a 30 millones de pesos, convirtiéndolo en el más alto desde su creación, no sólo en Chihuahua, sino en todos los estados del país”.

De igual manera, la secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, Manque Granados, comunicó: “estamos comprometidos en el fortalecimiento de las alianzas entre el sector empresarial y el sector cultural, buscando siempre el beneficio de los proyectos desarrollados e impulsados por el Eká 2023”.

En la rama “Artes Visuales”, los ganadores fueron: Johnatan López Reyes, con el proyecto Polígonos y matices: Talleres de artes visuales para el desarrollo del pensamiento reflexivo”. Alba Alejandrina Grajeda Martínez con Manitas creando arte. Cuauhtémoc Guerrero Quiñónez, ConFront (Convención de Cómic de la Frontera). Imelda Maribel Arias Talavera con El cerrito, arte comunitario. Alejandra Sofía Cera Siller, La chica de cabellos de pergamino. César Marcelo Olivas Torres, Puntos de encuentro. Carlos Humberto Tejeda Vera, Oculto horror film fest.

En la categoría “Literaria”, los beneficiarios son: Asilo de Niños y Casa Hogar I. de B.P. con Vivir leyendo tercer año. Jéssica Anaid Hernández Jiménez, Las fosas del hades clandestino. José Alberto Díaz Godínez, Vivirás lejos. Enedina Rivas Ramírez con El vagón de las historias.

En “Artes Escénicas” los elegidos fueron: María del Pilar Georgina Cárdenas Ordaz con Títeres itinerantes por el estado de Chihuahua. Holda María Ramírez Manzano con Si yo fuera Magdalena. Dayana Carrera Ramírez con La correspondencia: Ciclo de talleres y funciones en centros de servicios. Karen Yadira Sáenz Bencomo con L280 La balada del cuerpx. Alejandra Guadalupe Galaviz Rentería con Díptico de los vivos y los muertos. Pablo Rodrigo Juárez Mendoza con 8vo Festival Internacional Teatro sin Fronteras. Andrés Mendoza Chávez con Black hat teatro.

En la terna “Infraestructura Cultural”, quienes se alzaron con el triunfo fueron: Diana Constanza Olivas Luna con Casa Alderete Galería. Érick Hernández González con Foro LUNIA para los primeros años. Diana Esther Morales Rincón con Rehabilitación del edificio de los sueños.

Asimismo, en la área “Arte Interdisciplinario”, quienes recibirán el apoyo son: José Francisco Burrola Ortega con Terrenos. Arisvé María Domínguez Romero con Maloquio, taller de producción gráfica cultural. Norma Reza Altamirano con Hilvanando historias. Fabricio Alan Madrigal Vásquez con Divulgación virtual de espacios culturales en el estado de Chihuahua, volumen III. Jorge Alberto Vargas Cuamba con Gianni Schicchi.

Continuando con la misma área, siguen: Javier Alan López Rascón con la 7a Feria de juegos tradicionales y de mesa. Guadalupe Blanco Trejo con Sensorial. Laboratorio experiencia de arte. Carolina Domínguez Rascón con La magia de los palacios. Esteban Uriel González con Cuentos sinfónicos. Roberto Carlos Robles Campos con Ahí había un cine.

En la categoría “Cinematografía/cortometraje”, los afortunados son: Mayra Viviana Arvico con En nuestras mentes. Miguel Humberto Chaparro con 60 minutos. Hiram Chaparro de la Fuente con La muy joven guardia. Hisham Iyad Hajir Ramos con Weasel: Vencedor automático. Emilio Espino Mendoza con Nuestra sangre.

En “Cinematografía/largometraje” quienes recibirán el apoyo son: Ángel Estrada Soto con El diablo a los ojos. Teresa Camou Guerrero con Raká. Luis Alfredo Sierra Rivera con Rarábochi. Daniel Nájera Betancourt con el desarrollo del largometraje “Aunque no estés bien”.

Los que participaron en “Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural Inmueble, Inmaterial o Biocultural”, y triunfaron son: Karla María Muñoz Alcocer con Restauración de la cubierta del baptisterio de Santa María de Cuevas. Paulina Grajeda Castillo con Restauración de la cubierta de la capilla de San Antonio de Padua. Ana María Hernández Torres con Restauración de la Casa González Múzquiz. Imelda Rocío Portillo Sandoval con Documentación y revitalización lingüística de la lengua pima.

Finalmente en “Música”, los beneficiarios son: Daniel Ulises Martínez Aguirre con Núcleos comunitarios de aprendizaje musical 2023. Nepfthaly Paredes Córdova con I Encuentro musical de alientos de Chihuahua. Rodolfo Fernando Rodulfo Mendoza con Orquesta del Valle de Juárez. Boris Díaz Rodríguez con Concurso y festival internacional de guitarra de Chihuahua. José Genaro Barraza Barrón con Gira de conciertos del mariachi de la ciudad “Símbolo de una tierra mestiza”. Francisco Perches Rodríguez con Brass Squad. Héctor Adrián Rivera Holguín con Songuirirongui musical para la infancia.

Datos: Algunas de las categorías son: Música, Artes Visuales, Infraestructura Cultural, Arte Interdisciplinario, Literatura, Artes Escénicas, entre otras