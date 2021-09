Continúan los éxitos para el cantautor chihuahuense "Joshua"

Luis Josué Carreón es un joven talento chihuahuense cantautor, bautizado artísticamente como “Joshua”, quien dice que tiene toda una vida cantando, sus géneros musicales son la balada, urbana y rock indie, y profesionalmente a los 16 años es cuando inicia en el mundo discográfico.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Sus deseos de ser cantante lo ha motivado a seguir adelante y seguir en esta carrera, donde ha pertenecido a algunos grupos con los cuales abrieron el show a varios artistas, por mencionar uno fue Río Roma, también ha estado en varios recintos como en el Teatro de los Héroes, la concha acústica, Teatro de la Ciudad, asimismo, ha tomado clases de canto en el Conservatorio de Música.

Su faceta como compositor nació relativamente hace poco, “jamás me imaginé que podía componer, la primera canción que realicé fue con la intención de darme un gusto personal, cuando la escucharon primero mis conocidos abrieron los ojos y dijeron: ‘oye Josué funcionas bien para componer, por qué no haces otra’, naciendo una sinergia que me impulsó a crear una y otra y otra, hoy ya me han solicitado varias personas que les componga, hasta la fecha tengo 58 temas. Su fuente de inspiración y musa es la mujer”, dijo.

Foto: Cortesía | Luis Josué Carreón

El primer tema que compuso se titula “Es más fácil”, el cual puedes disfrutar en varias plataformas musicales, “el hecho de escuchar a alguien que cante una canción mía, es un sentimiento muy extraño y bonito, y claro una de las mejores satisfacciones que te deja esta carrera, de igual manera ya no haré covers, sino puros temas de mi autoría, y seguiré componiendo a las y los cantantes y agrupaciones que así me lo soliciten”, finalizó el cantautor.

Chihuahua No habrá festejos patrios en principales ciudades de Chihuahua

FRASE: “Yo le canto totalmente al amor en sus diferentes facetas, desde la etapa que conoces a una persona, hasta estar enamorado completamente”