Existen en Parral 540 monumentos y fincas históricas según el INAH

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) cuenta con un registro de 540 monumentos del patrimonio histórico, no se descarta que haya más, ya que son fincas que se registraron de la época colonial hasta el siglo XIX. La actualización de este patrón está a cargo de la Secretaría de Cultura y del Instituto Nacional de Bellas Artes, propietarios de fincas antiguas sí pueden realizar intervenciones si se encuentran dañadas, el INAH da asesoría a las personas que deciden rehabilitarlas respetando su esencia histórica.

El antropólogo Jorge Carrera Robles, titular del INAH, señaló que el padrón de monumentos y fincas históricos que se encuentran en la ciudad se realizó alrededor de 6 años, donde dio como resultado que 540 de ellos son patrimonio histórico de Parral, sin embargo, solo se tomaron en cuenta los monumentos que pertenecen del siglo XIX para atrás.

Estas fueron edificaciones que comprenden del tiempo de la colonia hasta los años de 1899, consideró que faltan los del siglo XX en adelante, los cuales según su criterio deben de ser muchos más los que faltan por estar en este registro. De la época de la colonia serán menos a otro periodo de tiempo, sin embargo, son de gran importancia.

Indicó el antropólogo que estos edificios de la colonia son principalmente los templos y las obras de arte que contienen en su interior, como son esculturas y pinturas que describen en mucho la vida social de la época, de sus barrios, describen en su arquitectura parte del entorno de los barrios fundados en la época, son de gran relevancia histórica, es por ello que se deben de conservar.

Foto: Javier Cruz | El Sol de Parral

Señaló además que los responsables en actualizar el registro de estos bienes históricos corresponden a la Secretaría de Cultura y del Instituto Nacional de Bellas Artes para actualizarlos abarcando todo el siglo XX, esto estipulado dentro la ley del patrimonio cultural del estado, donde el registro debe de estar basado en datos históricos. Así también indicó que estas propiedades pueden ser intervenidas por su dueños, siempre y cuando se apeguen a los lineamientos que da el INAH.

Foto: Javier Cruz | El Sol de Parral

Es decir, propietarios de fincas antiguas sí pueden realizar reparaciones y rehabilitaciones si se encuentran dañadas, el INAH da asesoría a las personas que deciden intervenirlas. Además, requieren de un dictamen de Protección Civil y del INAH para su demolición parcial o total de la finca en caso de que representen un riesgo. Sin embargo, señaló el antropólogo Jorge Carrera Robles que si se puede salvar la propiedad y mantenerla en pie sería mejor, con esto se conserva parte del patrimonio histórico de la ciudad.

Indicó el antropólogo que el instituto no es responsable de su manufactura, es decir, ellos no ponen trabas para que los propietarios no reparen o reconstruyan las estructuras de estos inmuebles históricos. Consideró que el INAH está para preservar el patrimonio histórico y cultural de las ciudades, donde actualmente se encuentran más de 2 mil 500 construcciones con valor histórico en el estado.

Dijo que el INAH da asesoría a los propietarios de estas fincas para que las puedan restaurar. Dependiendo de las condiciones de las fincas se darán las especificaciones de su restauración, considero que es importante mantener la armonía de las construcciones, no realizarle alteraciones que afecten su valor histórico, como ejemplo un edificio histórico de una planta quererla hacer de dos pisos, aquí se trata de tener el ánimo de restaurar no de destruir.

