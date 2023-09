Ruta del teleférico será desde mina La Prieta hasta el Río Parral: INAH

El antropólogo Jorge Carrera Robles, indicó que el INAH desde que autorizó el proyecto del teleférico continúa en la misma postura, no cambia nada, ya que el instituto no autorizó la ruta, más bien lo que hicieron fue un dictamen de viabilidad, para que no se presentaran daños al patrimonio, la ruta autorizada para la colocación de las torres es de la mina La Prieta hasta el estacionamiento del Río Parral, frente al edificio de Gobierno.

Jorge Carrera Robles, representante del INAH en el estado, informó que ellos estarán supervisando que no se presenten daños al patrimonio, así como la ruta autorizada para la colocación de las torres, esto, obviamente cuando se realicen los trabajos de instalación del teleférico y de las torres, proyecto que se autorizó desde el 2017 y ya está trazada la ruta.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Indicó que se le dará seguimiento pues: “no fuimos quienes autorizamos la ruta, más bien lo que hacemos es un dictamen de viabilidad para que no se presenten daños al patrimonio, y eso se hizo desde febrero del 2017”, mencionó que fue un trazo que finalmente el Gobierno del Estado de ese entonces decidió proponer, de la mina La Prieta a los estacionamientos del Río Parral, a un costado del edificio de Gobierno.

Foto: Archivo | El Sol de Parral

Se considera que la distancia entre la mina La Prieta al estacionamiento del Río Parral es alrededor de un kilómetro, en donde el teleférico será instalado, antes de que fuera aprobado el proyecto se presentaron cuatro anteriores, sin embargo, el autorizado de la mina La Prieta a las instalaciones de las oficinas del Gobierno del Estado, fue el más idóneo, al parecer esta obra ya se concretó a través de una agencia público privada.

Por otra parte, comentó el representante del INAH en el estado que: "como institución no tuvimos nada que ver en esas gestiones, lo promueve Gobierno del Estado desde hace casi ocho años, nosotros simplemente estamos a la expectativa de que si se hace la inversión estar atentos a que se cumpla lo que está establecido en este dictamen”, dijo que son una institución que cuida el patrimonio cultural de las ciudades.

Foto: Javier Cruz | El Sol de Parral

Indicó también que van a estar realizando revisiones, continuarán estando en contacto con la Secretaría de Turismo: "Cada año nos decían que lo iban a hacer, pero se entiende que es un asunto de recursos para hacer la obra, está establecido en la obra de esta naturaleza en dar seguimiento, ver donde se colocan las torres y el proceso fundamentalmente de ubicación, que se cumplan con los criterios de elaboración de las terminales".

Mencionó por otra parte, que la ejecución de la obra fue autorizada para que se respetaran los edificios históricos, para que no dañen visualmente este tipo de inmuebles, ya que son patrimonio cultural de los parralenses y el sector centro viene a ser una declaratoria de Zona de Monumentos Históricos.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Indica que en el 2017 hubo cinco propuestas enfocadas en entender la importancia que tendrá como un atractivo turístico, entonces: "Lo más importante es que todos hagamos el trabajo que nos toca, respetando los criterios y las decisiones que se suscribieron", expresó.

Para finalizar, indicó que confía la propuesta en el cuidado del patrimonio entre el que resultara también atractivo para los visitantes el tener un teleférico, pues se trató de conjugar un poco de todas estas intencionalidades. “A mí me parece que es un algo positivo para la ciudad”.

Nota publicada originalmente en El Sol de Parral