¡Es un hecho! Con inversión de la iniciativa privada se construirá el teleférico en Parral

El teleférico de Parral será construido por una empresa privada, quien invertirá el total de su costo con el fin de que se pueda instalar en Parral; César Peña Valles explicó que las gestiones se realizaron en la Ciudad de México. Por su parte, el diputado Edgar Piñón, dijo que Doppelmayr, una empresa de Austria especialista en la fabricación de teleféricos y vehículos de transporte, es la encargada de realizar el diagnóstico del equipo que se adquirió por más de 100 millones de pesos para concretar el teleférico en la ciudad.

Como parte de las obras que se tienen contempladas para el último año del presidente César Peña, señaló que se trabaja para que Parral pueda tener el teleférico que desde años se encuentra en gestiones.

Según señaló, el Gobierno del Estado y el Municipal acudieron a la Ciudad de México a gestionar proyectos, entre ellos, el teleférico, y ahí lograron acordar que la iniciativa privada pudiera invertir en él.

Según destacó el edil, el teleférico será construido por una empresa privada en su totalidad, y al concluir, el Gobierno le dará una concesión por años para que les sea rentable.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Dijo, además, que es una empresa capacitada en el ramo, pues destaca que es una de las que han instalado teleféricos por el país, por lo cual, mencionó que solo se encuentra a la espera de que inicie la construcción y sus procesos.

“Hay empresas que tienen teleféricos en otras partes del país y les interesó mucho el poder construir ellos el teleférico en nuestra ciudad”, externó el Edil.

Es de recordar que el teleférico de Parral lleva años siendo gestionado por las autoridades municipales y del estado, sin embargo, hasta el momento no se ha podido concretar su instalación.

Por otra parte, Peña resaltó que se encuentran también finalizando obras de gran sentido social, como la construcción del Hospital de Gineco-obstetricia el Gobierno del Estado y que pronto, Parral ampliará los servicios de salud.

Foto: Archivo | El Sol de Parral

Se requiere inversión millonaria para concluir la instalación

Doppelmayr, una empresa de Austria especialista en la fabricación de teleféricos y vehículos de transporte es la encargada de realizar el diagnóstico del equipo que se adquirió por más de 100 millones de pesos para concretar el teleférico en la ciudad, así lo dio a conocer el diputado local; Edgar Piñón, quien resaltó que se requiere una inversión millonaria para poder instalarlo. por lo que indicó que se espera durante el actual Gobierno del Estado culmine el proyecto.

Por lo anterior, el legislador comentó que este proyecto lo tomó Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Turismo y de la Secretaría Innovación y Desarrollo Económico.

“Se han buscado varios esquemas uno de ellos es a través de una Asociación Público Privada que es la integración del sector productivo, es decir de inversionistas”, dijo.

El entrevistado detalló que se contactó a la empresa Doppelmayr, una fábrica ubicada en Europa de teleféricos y vehículos de transporte Europa para que hiciera un diagnóstico sobre cómo está el equipo.

Foto: Alejandra Pérez | El Sol de Parral

“Se están haciendo varios estudios sobre todo un estudio de prospección financiera para poderle dar seguimiento, el tema lo trae Gobierno del Estado confiamos en que esto será y se concluirá antes de que termine la administración de la Gobernadora, María Eugenia Campos”, refirió.

El diputado expuso que el proyecto requiere una inversión millonaria ya que el equipo que se adquirió tuvo un costo de más de 100 millones de pesos, por lo que instalarlo cuesta otra cantidad fuerte.

“Es una inversión considerable pero le daría un empuje económico y turístico muy fuerte a la ciudad, es un proyecto que ya prácticamente tiene ocho años, las piezas llegaron en diciembre del 2015 y por una u otra cosa se ha ido deteniendo, primero el tema del permiso del INAH después da el permiso pero se vence, hay que volverlo a tramitar, después un gobierno como el de Javier Corral que no le quiso mover al asunto que no le dio prioridad y que no le interesó, ahora se está retomando toda esta actividad y confiamos en que el actual Gobierno del Estado será quien logre concretar este proyecto para Parral”, finalizó.

Por su parte, Mario Vázquez Robles, titular de Comunicaciones y Obras Públicas, comentó que ya se tiene un diagnóstico del equipo que fue abandonado y que es parte de lo que la Gobernadora del Estado de Chihuahua ha dicho, que no se pueden dejar las obras inconclusas.

“No podemos dejar las cosas como si fueran recursos propios, todo lo que implican las cosas que se quedaron en el pasado y que no están funcionando”, dijo.

Respecto al equipo que se adquirió y que ha permanecido sin utilizarse, detalló que está en condiciones para colocarse; sin embargo, hay piezas que se deben sustituir, así como algunas rehabilitaciones.

El funcionario estatal expuso que el teleférico se concretará con una Asociación Público Privada (APP), de la cual ya está por ingresar al Congreso del Estado la inversión para que ésta sea aprobada.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Un proyecto destinado a embellecer y fortalecer el turismo en la ciudad quedó estancado desde el 2014, luego de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia suspendiera la continuación del “Teleférico” de la ciudad, por cuestiones de haber sido diseñado para su cimentación el centro histórico y según el INAH esto afectaría el patrimonio cultural.

Para el 28 de abril de 2020 el entonces secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Gustavo Elizondo, afirmó que el Instituto Nacional de Antropología e Historia había solicitado nuevamente ajustes en el diseño del proyecto para poder dar continuidad y afirmó que, se necesitarían más de 100 millones de pesos del recurso para consolidarlo.

Para el mes de noviembre de 2022, la gobernadora del Estado, María Eugenia Campos, dio a conocer que obras como el teleférico y el corredor turístico de Parral hacia Jiménez habían sido presupuestados con la finalidad de detonar el turismo en la localidad.

Nota publicada originalmente en El Sol de Parral