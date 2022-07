Fotógrafo chihuahuense aborda con imágenes la visibilidad de los hombres transgénero

Andrés Juárez Troncoso, fotógrafo profesional con 10 años de experiencia, quien se encuentra radicado entre Ciudad Juárez y la Ciudad de México, presenta su exhibición “Un hombre nuevo” que consta de 11 imágenes, en el Museo Sebastián, en la cual aborda el tema de la visibilidad de los hombres transgénero y la transformación de su cuerpo, exposición itinerante que ha estado presente en diferentes partes del país, y la cual estará abierta al público hasta el 15 de agosto, con entrada gratis.

“Un hombre transgénero es básicamente una persona que al nacer se le asignó el sexo o género femenino, tomando en cuenta su genitalidad en ese momento, pero poco a poco ellos van construyendo su identidad de género masculina a tal grado de que muchos de ellos llegan, incluso, a recurrir a cirugías todo para llegar a parecerse a un hombre cisgénero (persona cuya identidad de género y sexo asignado al nacer son el mismo). Hablar siempre del hombre transgénero es hablar de algo que siempre se ha silenciado, no son visibles ante la sociedad, mucha gente los considera inexistente, de hecho muchos pueden pasar como cualquier otro hombre”, indicó Andrés Juárez.

Andrés Juárez Troncoso, fotógrafo profesional con 10 años de experiencia, quien se encuentra radicado entre Ciudad Juárez y la Ciudad de México / Foto: Cortesía | Andrés Juárez

“Mis dos objetivos que me propuse, por un lado, educar a la sociedad dando esta visibilidad para que la gente conozca y se dé cuenta que existen hombres transgénero, el otro, que todos estas personas que no saben si son transgénero o no y están con esta duda de identidad de género que se vean como si fuera un espejo en estas fotografías y si esos cuerpos los representan”, expresó el fotógrafo

Su proyecto de ficción “Las Otras Impolutas”, trata de aquellas vírgenes que no cumplen con “la belleza estándar” para poder estar en las iglesias y por lo tanto fueron discriminados, le ha permitido ser exhibido en diferentes lugares como la Latin America Fotografia, Bienal de fotografía Oaxaca, Festival Internacional “Paraty em Foco”, Transversalidades Fotografia sem Fronteiras, Bienal Ciudad Juárez-El Paso, Bienal de Arte Sacro, International Photography Awards y Nexo Foto, entre otros.

Por otro lado, ha participado en varias exposiciones sobre los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, asimismo, su trabajo “De Regreso a Casa” sobre los feminicidios en su natal Ciudad Juárez le permitió emigrar temporalmente a la Ciudad de México para poder presentarlo en diferentes centros culturales. El trabajo de Andrés Juárez ha sido exhibido en Israel, Estados Unidos, Brasil, Costa Rica, Francia, Portugal, España, Alemania y México.

Se muestran las corporalidades de los diferentes procesos de transición que están viviendo los modelos / Foto: Cortesía | Andrés Juárez

FRASE

“Lo interesante es mostrar las corporalidades de los diferentes procesos de transición que están viviendo ellos, de un cuerpo femenino a uno masculino