La chihuahuense Fátima Carmona presenta su exposición “Aurora-Ahora”

Fátima Carmona presentó su exposición “Aurora-Ahora” y se encuentra disponible hasta el 23 de octubre en el Museo Sebastián, exhibición que se compone de una recopilación de 21 ilustraciones digitales de hitos, monumentos, arquitectura y esculturas de la ciudad de Chihuahua, arte que está a la venta, los informes de los costos se pueden preguntar en la recepción del museo, también cuenta con venta de souvenirs de la misma exposición.

La artista explicó el objetivo de este trabajo: “Es buscar voltear los reflectores hacia la ciudad de Chihuahua, la cual cuenta con una extensa lista de joyas históricas, arquitectónicas, escultóricas y culturales. La aurora de Chihuahua en el país, pero sobre todo en nuestro mismo estado, que no tengamos que salir a turistear, sino que podamos sentirnos foráneos y enorgullecernos de todo lo que tenemos justo aquí, asimismo, deseo regenerar el orgullo como chihuahuenses, que si queremos que nos reconozcan todo lo que somos y tenemos, debemos empezar nosotros primero. Encontré gracias a mis herramientas como arquitecta, mediante un software digital, la ayuda de texturas y colorimetría una forma que considero nos hará voltear y detenernos a contemplar lo que tenemos”.

“Fueron ilustraciones digitales, mismas que logré realizar gracias a las herramientas que la arquitectura me ha dado, egresé del Instituto Tecnológico de Chihuahua II en el 2017 y desde el 2016 he estado ejerciendo como arquitecta y diseñadora gráfica; resido en la Ciudad de México donde me desempeño como modelo profesional; y es precisamente aquí donde me gustaría poner el foco de Chihuahua en los museos, trayendo esta misma colección a los museos de acá”, expresó orgullosa y segura de sí misma.

Ilustraciones digitales, mismas que realizó gracias a las herramientas que la arquitectura / Foto: Pedro Córdova | El Heraldo de Chihuahua

El evento se llevó gracias al Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua mediante un concurso que lanzaron a inicios del año llamado “Abriendo las Puertas 2022” donde hubo más de 65 propuestas y sólo seleccionaron a 7 expositores ganadores, quienes fueron acreedores del espacio y tiempo para exponer sus muestras, como fue el caso de Fátima Carmona, creadora y autora de esta idea, donde tuvo apoyo de su familia quienes aportaron valiosa información histórica para las mismas.

Al evento cultural asistió la familia de la artista, así como sus amigos allegados, representantes del Colegio de Arquitectos de Chihuahua y el arquitecto César Capistrán Sequeda, quien fue su profesor en la carrera y dio unas palabras en el evento de inauguración.

“Profundamente honrada y agradecida con el Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua por seleccionar mi idea, la cual compuse con todo el corazón y propósito; feliz de poder compartir mi arte con todos, en las paredes del Museo Sebastián”: Fátima Carmona