Llegan las obras de Yesenia Holguín a la Bienal Fronteriza 2024

La artista plástica chihuahuense Yesenia Holguín continúa cosechando éxitos en este arte, el cual ha logrado traspasar fronteras y consigue de nuevo un triunfo para su vasta carrera, ya que su proyecto sobre pinturas del sotol chihuahuense, becado por PACMyC Chihuahua en el año 2021, fue seleccionado para que el público pueda disfrutar de estas obras en la Bienal Fronteriza 2024 / 2024 Border Biennial, en el Museo de Arte de El Paso (EPMA) y el Museo de Arte de Ciudad Juárez hasta el 14 de abril del 2024.

Es de mencionar que la Bienal Fronteriza 2024 se centra en la identidad única de la zona divisoria, que incluye una diversidad de experiencias, donde la exposición explora cómo los artistas definen la región y lo que significa para ellos. La muestra acompañará una programación interesante y una publicación que capture el espectáculo.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Asimismo, indican los organizadores de la Bienal que las obras expuestas hablan de cómo los artistas fronterizos ven la historia, el género, la cultura, la raza, la sexualidad, la comida, el medio ambiente y la política del área, aunque se centra principalmente en la frontera entre Estados Unidos y México, la exposición brinda la oportunidad de reflexionar sobre una definición más amplia, de las fronteras y sus condiciones en todo el mundo.

La Bienal Fronteriza 2024 fue curada por Claudia S. Preza M.A., curadora adjunta de EPMA, junto a los asesores curatoriales Édgar Picazo Merino y Jazmín Ontiveros Harvey; esta magna exposición incluye la selección de 50 artistas de 250 propuestas, obras de arte que van desde la instalación, hasta la pintura tradicional.

Foto: Cortesía / Yesenia Holguín

El proyecto de Yesenia Holguín incluye además el libro titulado "Sotol dasylirion" , en el cual participan diversos especialistas de otras áreas de conocimiento, libro que fue presentado en el Simposio Nacional "Sotol, planta, espíritu y arte" en el mes de octubre del año pasado, en Saltillo, Coahuila, además de la exposición de sus pinturas como una muestra individual en el Museo del Desierto de Saltillo.

Sobre este trabajo la chihuahuense expresó: “Su origen radica en la inquietud de plasmar a través de la pintura, la tradición y cultura del sotol, como una parte importante de la sociedad del norte, para ello se llevó a cabo una amplia investigación de campo, en la que se visitaron distintas vinatas dentro del estado, se entrevistó a la comunidad productora de sotol, se recopiló material fotográfico e información acerca del proceso de este destilado chihuahuense que se produce a partir de la planta denominada dasylirion, o también conocida como sereque, este material recabado fue la base para realizar las obras pictóricas y así poder plasmar el proceso de la elaboración de esta bebida artesanal.

"Mi estilo pictórico encuentra la inspiración en diversos artistas y movimientos artísticos; he admirado a los impresionistas que trabajan con la luz natural, pero también con el aroma y los sonidos naturales del paisaje, pintar al aire libre ofrece una experiencia de mayor estimulación a los sentidos del artista, por ello, es una actividad que persigo con necedad.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Desde siempre he sido una admiradora de la naturaleza, existe en mi memoria un sinfín de atardeceres y amaneceres, guardando obsesivamente cada forma y color; por ello, no me resulta difícil crear paisajes naturales de mi tierra, pues la he caminado y transpirado, pero sobre todo, la he apreciado con ojos de artista desde que era niña.

“Los nubarrones que se pintan de violeta, de bermellón, de azúl prusia, anunciando una tormenta, anunciando el ocaso o el alba, son motivos recurrentes en mis paisajes, en un modesto intento de perpetrar un momento efímero, el instante preciso en el que el color se encuentra en su punto álgido, antes de comenzar a palidecer. Los cielos dramáticos y la luminosidad sesgada en los cerros son el escenario tanto del sotol silvestre, como de los artesanos del desierto, los vinateros", indicó.

Foto: Cortesía / Yesenia Holguín

Semblanza

Licenciada en Artes Plásticas con especialidad en Pintura, egresada del Instituto de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua en el 2010, egresada en el 2017 de la Facultad de Artes con Maestría en Artes; estudió Diplomado en Historia del Arte en Universidad Anáhuac Puebla.

Cuenta con una extensa producción artística, con más de 60 exposiciones colectivas en diversos estados de México y el extranjero; 16 exposiciones nacionales individuales y una internacional en Colombia. Su obra se encuentra en México, EU, España, Italia y Colombia. Miembro de la Sociedad Mexicana de Acuarelistas y Sociedad de Acuarelistas Chihuahuenses. Recientemente, ganó el primer lugar de pintura "plein air Hierve el Agua" en el Festival Internacional Oaxaca en Acuarela en noviembre del 2023. Ilustradora de los libros de poesía "Búsqueda de almas" y "Mujercita, cartas clandestinas", autora del libro y serie pictórica Sotol Dasylirion.

De igual manera, su página de Facebook: Yesenia Holguín (Artista Plástica), indica que trabaja en: Colectivo Guiexhuuba, Artistas Plásticos Huancavelicanos, Pintoras Mexicanas, es maestra de Dibujo Artístico en la Facultad de Artes.

Otros artistas de Chihuahua seleccionados fueron: