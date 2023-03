Fodarch y Secretaría de Cultura festejan a los artesanos de Chihuahua

El 19 de marzo se conmemora el Día Internacional del Artesano, motivo por el cual más de 100 personas que se dedican a este oficio fueron festejados en Palacio de Gobierno en el salón 25 de Marzo, los homenajeados y homenajeadas viven en los asentamientos que hay en la entidad, quienes fueron en representación de todas las personas de su etnia rarámuri que se dedican a este arte. El evento se llevó por parte de la Secretaría de Cultura y Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua (Fodarch).

Entre las autoridades que asistieron a este convivieron fueron: Joni Barajas González, directora de Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua; Rebeca Alejandra Enríquez Gutiérrez, secretaria de Cultura del Estado de Chihuahua; Graciela Rojas, regidora del H. Ayuntamiento de Chihuahua; Rocío Guadalupe Sarmiento Rufino, diputada presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas; el maestro Enrique Alonso Rascón Carrillo, secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas; y Octavio Villegas Casas, en representación de la licenciada Carla Yamileth Rivas Martínez, secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común.

“Gracias a todas y todos nuestros artesanos que en esta mañana los estamos homenajeando; las manos que trabajan en artesanías tienen habilidades especiales, me refiero a todas aquellas habilidades que vienen de su interior, pues logran plasmar su visión del mundo en cada pieza artesanal, dejando en ella su alma y permitiendo que los demás los admiremos, hoy quiero reconocerlos y agradecerles, pues su trabajo logra emocionarnos, llenarnos de color y de orgullo, ya que crece en la entidad de nuestra cultura y en el estado.

“Por lo anterior estoy comprometida de la mano con ustedes para preservarla y llevarla a nuevas generaciones, hoy los invito a seguir enseñando las técnicas a los más pequeños, no podemos dejar que tanta belleza que hay en nuestro estado se extinga, a las autoridades les pido la colaboración para que promovamos su arte más allá de nuestro bello estado, vale la pena compartir y resaltar lo que aquí se elabora, no me queda más que felicitarlos y brindarles un reconocimiento, pues sé que todos ustedes son artesanos de corazón”, fueron las palabras que expresó Joni Barajas González, directora de Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua.

De igual forma, el maestro Enrique Alonso Rascón Carrillo, secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, tomó la palabra para dar un emotivo mensaje: “Agradezco toda su voluntad, esfuerzo, ímpetu, que vengan desde Cusárare, como Catalina o Doña Porti, que nos ha demostrado que emigrar es un acto de fe, de amor, para seguir adelante.

“Informarles que hoy estamos distintos integrantes de este gobierno para demostrarles y decirles con profunda gratitud y reconocimiento que cada artesanía que usted hacen, cada desvelo, cada hora que ustedes empeñan imprimen esa raíz, como lo fue también sus antepasados quienes les enseñaron a tejer, luchar, caminar por grandes veredas de este estado, porque todos somos Chihuahua”, indicó.

Por último, se le cedió la palabra a la secretaria de Cultura del Estado de Chihuahua, Alejandra Enríquez Gutiérrez: “Cuando escuchamos la palabra artesanía podemos pensar en creaciones textiles, objetos de barro, metal, madera, e incluso gastronomía, elaborada con una técnica y con un sentido característico de un pueblo en particular.

“Más allá de un objeto, la artesanía es la representación de su mundo, pues los materiales y colores empleados generan identidad hacia nuestros pueblos. México cuenta con grandes artesanos, y en Chihuahua los pueblos originarios se han especializado y distinguido por el manejo de ciertos materiales para la elaboración de sus artesanías, por sólo mencionar algunos ejemplos: la lana, la talla de madera, el tejido de paja, el uso de la palma, y por supuesto que nuestro estado está identificado por piezas que generan identidad como el sotol del desierto y del bosque chihuahuense, el barro de Mata Ortiz con detalles iconográficos que datan de tiempos remotos.

“Conocer el arte popular es conocer la cosmogonía de un pueblo, gracias al trabajo de sus manos es que el mundo puede conocer la esencia milenaria de nuestros antepasados, dominando técnicas aprendidas de generación en generación, cada pieza está plasmada de historia, que se vuelve parte de nuestro patrimonio cultural”, finalizó.

Dato: a cada uno de los homenajeados y homenajeadas se les otorgó un pin el cual contenía la frase “Artesano de corazón”