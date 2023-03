Gamer Sinfónico: OFECh se lleva aplausos con temas de videojuegos

Con éxito y lleno total se llevó a cabo el concierto “Gamer Sinfónico” por parte de la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua (OFECh), coro y solistas, donde se interpretaron temas de diversos juegos como: “Súper Mario Bross Medley”, “Súper Mario 64: Symphonic Suite”, “Pokémon Medley”, “Halo Trilogy Medey”, “Zelda”, “Megaman”, “Luigi’s Mansión”, entre otras más.

Cabe señalar que estuvieron presentes personajes alusivos a los juegos, asimismo, se contó con una pantalla donde se pudieron visualizar imágenes en referencia con cada tema que interpretaba la OFECh, evento que estuvo bajo la dirección de Alejandro Rico, donde casi 100 personas fueron parte de este proyecto musical que formó parte del ciclo de espectáculos que está realizando la Asociación Filarmónica con el objetivo de recabar fondos en apoyo de los integrantes de la orquesta.

El programa se desarrolló con las siguientes melodías: Classic Video Games Medley, Gerudo Valley, Halo Trilogy Medley, Kirby's 20th, Anniversary Medley, Liberi fatali, Luigui's Mansion, Megaman Medley, One Winged Ange, Pokemon Medley, Super Mario 64 Symphonic Suite, Lifelight, Super Mario Bros Medley, The Leyend of Zelda 25th Anniversary, y Donkey Kong Country Symphonic Suite.

María Eugenia Luque de Almeida, explica qué es la música de los videojuegos como fue este espectáculo: “Podríamos decir que la música es tratada para que el jugador pueda recibir de lleno el imaginario mundo creado y sentir sus vibraciones junto a los colores y los movimientos de los personajes a través de las etapas que atraviesa. El músico diseña las armonías, ritmos y formas para integrarse junto con el ambiente psicológico que recrea el juego en sí.

Iván del Prado fue el director artístico y musical; en los violines primeros estuvieron: Virna Pacheco Concertino, Horacio Macías, María Valentinova, Julio Martínez, Osvaldo Loaiza, Karla Briones, y Claudia Rico; asimismo, en violines segundos: Armine Onikovna, principal; Gil Ruiz, Christian Estrada, Claudia Serna, Marco Peña, Claudia López de Lara, Elsa Chávez.

Violas: Alejandro Rico, principal; Abner Macías, Mauricio Rojas, Tanya Arellano, Araceli García, Víctor Vega, Brenda Cano. Violonchelos: Lester Monier, principal; Abraham Jurado, Mary Luz Estevané, Luis Enrique Flores, Flor Navárez. Contrabajos: Jesús Matus, principal; Víctor Carrera, Galia Mireles José Aparicio, Érick Rosales.

Flautas: Andrik Arias, principal, Claudia Valencia, María Lozada. Oboe: Samuel Abrahamyan, principal; Rosana Salgado, Fernando Lerma. Clarinetes: Israel González, principal, Évelyn Briones, Daniela López. Fagotes: Alberto Caldera, principal; y Angélica Barroso. Cornos: Manuel Flores, principal; Vanessa Espejel, Victoria Zubiate, Esteban Rodríguez.

Trompetas: Héctor Rodríguez, principal; Iván Bernal, Johan Galván. Trombones: Ricardo Loera, y Joel Herrera. Trombón bajo: César Urbina. Tuba, Enrique Montes; timbales, Isela González Loo, principal; percusión, Ricardo Peralta, Víctor Bolívar y Óscar Arvizu; batería, Eugenio Vega; guitarra eléctrica, Víctor González, bajo eléctrico, Víctor Carrera; piano, Alejandro Gallegos; director asistente, Alejandro Rico; gerente, Belem Villalobos; bibliotecario, Víctor González; coordinadora administrativa, Samira Licón; coordinador de logística, Ulises Galván; técnico, Ismael Rodríguez; asesora técnica musical, María Eugenia Luque; servicio social, Brittany Heredia y Sandra Rodríguez.