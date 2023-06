La segunda intervención francesa en documentos del Archivo Histórico de Chihuahua

Memorias de Chihuahua

Entre las antiguas pastas de un libro poco socorrido se esconde la historia de la segunda intervención francesa en México. “Documentos históricos sobre México en el archivo de Austria” se trata de una rara y valiosa compilación de trascripciones de documentos procedente de Archivos del Estado de Austria, en Viena, que comprende las cartas, telegramas e informes sostenidos por la aristocracia europea entre 1863-1865 sobre los planes de intervención en México que urdían las potencias de la época en su segunda oleada de colonialismo.

Consta de 8 legajos compuestos por 852 fojas escritas en francés, inglés, alemán y español, los cuales fueron compulsados en 1925 a partir de documentación original por la mano certificada del archivo estatal, tal como reza en las carátulas de su escrito: “tour copie certifiée conforme: tour le directeur des archives d´Estat á Vienne”.

Foto: Archivo General del Estado de Chihuahua, Archivo Histórico

Posiblemente éstos fueron hechos a partir de la petición de la legación de negocios de México en Checoslovaquia, según se infiere de los sellos que lo componen. Por un parte, un sello azul con el águila de la primera República de Austria coronada con la leyenda “haus-hof-u. staats archiv. Wien”; por otra parte, el sello de la república mexicana con la leyenda: “legación de México en Checoslovaquia". El cónsul general encargado de los negocios. Enrique Santivañez”.

En algún punto de sus viajes o de sus investigaciones José Fuentes Mares, afamado escritor chihuahuense, logró hacerse de tal compilación de documentos que pasaron, entonces, a formar parte de su colección privada hasta su donación al ICHICULT. Sin duda es un documento único en su tipo en el estado de Chihuahua y posiblemente en el norte país.

La problemática general que puede encontrarse en ellos son los antecedentes inmediatos y el proceso de la segunda intervención francesa vista desde la perspectiva de las potencias europeas. A manera de ilustración se trascribe el fragmento de la carta que el emperador francés, Napoleón III, escribió al conde de Flahault, en donde manifiesta el interés estratégico que representaba México respecto el comercio y la ampliación de la producción de materia prima para la industria y por otra parte el interés de crear una barrea geopolítica contra E.U.A.

Foto: Archivo General del Estado de Chihuahua, Archivo Histórico

“15. oct. 1861.

El Emperador al Conde de Flahault a Londres

Mi querido Conde de Flahault, como me entero por el Sr. Thovuvenel que nuestro acuerdo sobre el tema de México no está funcionando, quiero expresarle mis pensamientos con franqueza, para que se los comunique a Lord Palmerston. Cuando el primer ministro esté al tanto de mis intenciones en este asunto, espero que quiera decirles con la mayor claridad el contenido de sus pensamientos y que esto dará como resultado un acuerdo y una acción común.

No es necesario insistir en el interés común que tenemos en Europa de ver a México pacificado y dotado de un gobierno estable. Este país, desprovisto de todas las ventajas de la naturaleza, no sólo ha atraído a muchos de nuestros capitales y compatriotas cuya existencia está constantemente amenazada, sino que, mediante su regeneración, formaría una barrera infranqueable a las invasiones de América del Norte, ofrecería una importante salida al comercio inglés, español y francés, explotando sus propias riquezas, y finalmente prestaría grandes servicios a nuestras fábricas al extender sus cosechas de algodón. El examen de estas diversas ventajas, como el espectáculo de uno de los países más hermosos del mundo entregado a la anarquía y amenazado de ruina inminente, son las razones que siempre me han interesado vivamente en la suerte de México.”

