César Luis Ibarra presenta su libro “Leyendas de fantasmas de Chihuahua”

Continuando con los eventos del Festival Internacional Chihuahua 2021 (FICUU), se llevó a cabo la presentación del libro “Leyendas de fantasmas de Chihuahua”, del autor César Luis Ibarra Fierro, el cual cuenta con 12 cuentos, entre ellos están: “El vampiro de la Cruz Verde, La Planchada, El carro de la muerte, La leyenda del Hospital Verde, Llévenme o me los llevo, La casa de Santa Ana en Aldama, Dientitos, Pero más feo va a estar el día, La llorona de Aldama, Me lleva y le pago con esta medalla, La niña de la Victoria”.

El escritor comentó: “Sólo quiero contar historias, esperando y que quien las lea si no llega a sentir miedo o un poco de terror, que cuando menos se entretenga y sienta que lo que leyó valió la pena, no tengo ninguna otra pretensión de nada, incluso puedo decir que escribir ese tipo de cuentos, de crónicas, de leyendas, fue casi un compromiso que me debía para contar quien soy”.

¿Por qué escribir un libro de cuentos de terror?, la respuesta fue clara: “Porque soy un enamorado de nuestra cultura oral, ésa que está en peligro de morir, pues cada día hay menos gente que se acuerde de las leyendas, de las historias que son parte de estas tierras”.

Por su parte, la directora del Instituto de Cultura del Municipio, Fernanda Bencomo Arvizo, destacó la importancia de este texto, pues señaló que con él se rescatan muchas leyendas del folklore chihuahuense.

"Muchas de estas historias fueron contadas de generación en generación por nuestros padres y abuelos y se convirtieron en parte del imaginario colectivo de la sociedad chihuahuense, hoy estos títulos, nos evoca a recordar aquellas leyendas que dieron lugar a esta tradición oral que busca ser rescatada y plasmada en esta colección de cuentos", manifestó la funcionaria municipal.

En el evento se contó con la presencia de la titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, Alejandra Enríquez, así como de la periodista Victoria Pizarro, quien junto a César Ibarra, dieron lectura a dos de los cuentos de este libro

César Luis Ibarra Fierro es un reportero dedicado a escribir sobre aconteceres políticos, con dos premios en su haber, los dos por crónica, Premio Nacional México de Periodismo y Premio Estatal José Vasconcelos. Fue reportero de la fuente política en El Heraldo de Chihuahua, donde consiguió el premio Estatal de Periodismo José Vasconcelos, por una crónica donde describe la conmemoración del “Viacrucis”.

Fotos: Manuel Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

FICUU EN EL REJÓN

Ahora siendo la sede de los festejos por los 312 años de Chihuahua capital la presa El Rejón, el miércoles se presentó la Tropa Clown, quienes después de hacer de las suyas en el Centro Histórico de la capital nuevamente dieron diversión a chicos y grandes, con su vestimenta, malabares, acrobacias, ejercicios de agilidad y destreza realizaron su espectáculo, lanzando y recogiendo diversos objetos.

Por otra parte, Juan Carlos Heredia, barítono, quien inició sus estudios en el Conservatorio de Música de Chihuahua como instrumentista y más adelante se mudó a la Ciudad de México para estudiar Canto Operístico en la Escuela Superior de Música, con su voz realizó un show donde los chihuahuenses disfrutaron de su interpretación, quien en el 2016 ganó Operalia The World Opera Competition.

Asimismo, una de las mejores orquestas de música clásica del norte de México y que ha logrado convertirse en una filarmónica reconocida por la excelente calidad en la ejecución de sus conciertos, teniendo como misión la promoción y difusión de la cultura a nivel estatal, nacional e internacional, a través de la interpretación de conciertos de música clásica de alta calidad la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua (OFECh), cerró con broche de oro este evento gratuito que se llevó a cabo en El Rejón.