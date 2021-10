Arelí y Jesús presentarán su libro "Zona de amigos"

La alianza que hacen estos autores de la literatura nuevamente Arelí Chavira y Jesús Chávez Marín arroja un libro de relatos titulado “Zona de amigos”, escrito al alimón, el cual será presentado el jueves 4 de noviembre del presente año, a las 19:00 horas, en el polifórum de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh).

“Esta obra igual es de relatos, la mayoría de ellos cortos, el tema gira entorno a los recuerdos que tiene uno de la infancia, cuando de pronto a veces escuchas una canción o un aroma que te remonta a la niñez y te pones a recordar todo lo que pasó tanto los momentos tristes como alegres”, señaló Arelí.

Indican que el trabajar juntos les ha redituado a ambos en varios aspectos, donde han aprendido uno del otro, por lo cual ya se encuentran en otro proyecto juntos para darlo a conocer muy pronto a sus asiduos lectores.

Arelí Chavira es licenciada en letras españolas por la Universidad Autónoma de Chihuahua con maestría en University of New Mexico in Las Cruces. Tiene publicados los libros de relatos “Mudanza de Jazmín”, por el Instituto Chihuahuense de la Cultura en 2015; “Lo que nos unió”, por Onomatopeya Editorial; y “Cuatro habitaciones de Mariana”. Actualmente es profesora de literatura en la Universidad Tec Milenio, donde además coordina un taller literario.

Jesús Chávez Marín estudió letras españolas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UACh. Es autor de “Nueve leyendas de Chihuahua, Yo soy tu hora del recreo, Tecomblates, El tren Chihuahua al pacífico, Diente de león” y otros libros.

DATO

El tiraje de esta nueva obra fue de 300 y los nombres de los personajes de este ejemplar son Alba y Joel