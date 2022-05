El juarense Walter Schaefer presenta su libro “Dante, una mirada al otro mundo”

“Dante, una mirada al otro mundo”, de Walter Schaefer, con la colaboración de Sobeyda Lilithy Dante D’Hallconti, es un libro, según el autor, que ofrece no teorías, sino realidades sobre el plano de los espíritus en un lenguaje totalmente comprensible al lector, que cambiará totalmente sus creencias a pesar que acepta que todos ser, entidad y nivel de existencia depende del creador.

El juarense indica: “En mi casa hay muchos espíritus, porque de toda la vida, por decirlo así, yo los he llamado, con el tiempo aprendieron el llamado, ya que en muchos hogares los corren, rechazan e incluso hacen hasta exorcismos para sacarlos del lugar, en mi caso es al revés, yo siempre he considerado que son seres que pueden llegar hacer acuerdos con uno, ayudar con la energía que ellos tienen, pero no tengo la facultad de oírlos o verlos, yo simplemente lo hacía, pero sin estar seguro del resultado, con el tiempo ya cuando empieza uno a escribir un libro de espiritismo u ocultismo se empieza a relacionar con gente de ese medio, como por ejemplo los que manejan el Tarot, adivinación y todas esas cosas, y llegaron a ir a mi casa personas que sí tienen el don de verlos y escucharlos, quienes me indicaron que efectivamente en mi casa había muchos espíritus”.

Foto: Cortesía | Walter Schaefer

Continuó relatando el escritor: “Al saber eso, me interesó mucho más el tema ya que siempre me ha interesado en conocer temas que desconozco, y estaba intrigado y contento de ya que lo que estaba haciendo desde hace muchos años estaba dando resultado, asimismo, con una de las médiums entablé una relación de noviazgo quien tiene facultad de poder tener comunicación con los espíritus y empezaron a manifestarse, y aproveché para hacerle preguntas a ella para que se las dijera a los espíritus y contestaran, ella empezó a conocerlos y a darme los nombres de los que estaban en mi casa, y hasta donde nos enteramos son 14, tal vez haya más, pero sólo se manifestó ese número, y todo anotaba ya que me gusta usar papel y lápiz en vez de grabar”.

“Después de pasar un tiempo aproximado de tres meses ya teníamos una relación muy constante con uno de ellos que se llama Dante, por eso el título del libro, yo le dije a Sobeyda que le preguntara que si no había problema de que yo hiciera un libro al respecto sobre el tema, a lo que contestó Dante que a él no le importaba lo que pasara en nuestro mundo”.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

DATO

Al escritor le llevó dos años realizar este proyecto donde estuvo en constante comunicación con los espíritus y les hizo varias preguntas, respuestas que vienen en el ejemplar