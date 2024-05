Presenta el escritor chihuahuense Jesús Chávez Marín su libro "La calle Ladina"

El escritor chihuahuense Jesús Chávez Marín llevó con éxito la presentación de su libro “La calle Ladina”, evento que tuvo lugar en días pasados en el auditorio de la Mediateca Municipal, donde estuvieron como presentadores José Antonio García Pérez, Javier Chávez Bejarano y José Alejandro García Hernández.

Esta obra es un libro de cuentos en los que se hace un panorama de ciertos lugares de la ciudad de Chihuahua, se recrean varios tipos de lenguaje según el perfil de los personajes: trabajadores, intelectuales, galanes, mujeres enamoradas, amantes con ardides perpetuos; los temas son el amor, la infancia, la pobreza, el trabajo, la vida intelectual de la entidad.

Sobre este nuevo trabajo el experimentado en este arte de escribir expresó: “Este acto cultural superó mis expectativas, no me esperaba tanta gente, ni el volumen de ventas que hasta hoy nunca me había tocado tener.

“Lo que sí me esperaba, y sí sucedió, fue la gran calidad en los discursos de mis tres presentadores, ¡verdaderamente de lujo! Ellos se lucieron, son grandes y muy atentos lectores, y los tres llevaron su texto escrito: José Antonio García Pérez, Javier Chávez Bejarano y José Alejandro García Hernández.

“Por otro lado, el género de mi gusto es el narrativo, en especial la crónica; es un género muy vivo porque anda siempre al filo entre el periodismo y la ficción”, indicó.

Debido a su gran conocimiento en este tema, se le cuestionó: ¿Qué era más recomendable si leer en libro en físico o virtual?: “En físico, o sea: impreso. Los libros virtuales no son libros; los periódicos virtuales no son periódicos, son meramente publicidad de los verdaderos objetos culturales llamados libros, periódicos”.

Debido a su prolífica carrera como escritor el maestro informó que desea heredar a las nuevas generaciones con su aporte cultural, el placer de la lectura, por lo cual ya se encuentra trabajando en su siguiente obra, que es de relatos que se titulará “Diario de antes”: “Tengo el plan de terminarla en junio de 2026, al cumplir yo 73 años de edad”, finalizó.

Jesús Chávez fue profesor de Literatura en la escuela preparatoria Ángel Trías, en el Centro de Educación Artística David Alfaro Siqueiros y en el Colegio de Bachilleres planteles 1 y 4, quien ha publicado los libros: Te amo Alejandra crónicas, Aventuras de cóctel crónicas, Yo soy tu hora del recreo, Coralillo, Tecomblates, Mudanza de Jazmín, Rocío de historias, Voces de viajeros, Nueve leyendas de Chihuahua, El tren Chihuahua al Pacífico y Claroscuros de un Chihuahua musical.

Actualmente, trabaja en la Dirección de Extensión y Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y se encuentra promocionando su más reciente obra “La calle Ladina” por lo que próximamente, y debido al éxito y aceptación de esta nueva edición por parte de sus fieles lectores, realizará otra nueva presentación.