Llega a Chihuahua elenco de “Papito Querido”; la obra estará mañana en el Teatro de los Héroes

Esta noche el elenco de la obra “Papito Querido” convivió con representantes de medios de comunicación en el restaurante “Época” de Distrito Uno donde actores y actrices dieron a conocer su sentir respecto al papel que interpretan en la puesta en escena que será mañana en el Teatro de los Héroes.

Con estreno de nueva temporada en Chihuahua la obra tendrá duración de 45 minutos y promete ser un éxito.

“Venir a Chihuahua no es fácil pero estamos felices” dijeron los actores de esta puesta en escena con años de colocarse en el gusto del público.

Entre bromas Humberto Zurita habló de su relación sentimental con Stephanie Salas y al ser cuestionado de si habrá o no boda con la hija de Silvia Pasquel dijo: “A mí no me ha dado anillo”.

Continuó la charla exhortando a los presentes a que acudan a ver esta puesta en escena y también a ver la serie que ya está en Netflix, “La Reina del Sur”

Habló de los inicios de su carrera los cuales dijo se remontan al teatro “pero actualmente me conocen por “Epifanio Vargas” externó en referencia a su personaje en “La Reina del Sur”.

“Gracias por su apoyo, la verdad es que Chihuahua nos rebasó en expectativa venimos de una gira muy exitosa” dijo Zurita.

Por su parte Luis Gatica abordó el tema familiar de la obra “fingimos ser católicos y correctos y no creemos en el divorcio pero nos la pasamos peleando y entra la falsa moral y el doble discurso”.

Esta es la única obra de teatro con final alternernativo” finalizó el actor.

El tema de las plataformas digitales también se abordó esta noche en la que los actores y actrices comentaron proyectos que realizan de manera personal.

“Papito Querido” se conforma por un elenco de reconocidos artistas como: Humberto Zurita, Stephanie Salas y Luis Gatica.