Maestro cuenta su experiencia sobrenatural con "La llorona"

El señor Manolo O., de profesión maestro de Política Internacional y quien radica en los Altos de Jalisco, al escuchar del tema de “La Llorona” en Chihuahua habló a este medio de comunicación para contar una anécdota sobre este personaje, informando que se le apareció, así como otro hecho sobrenatural primero antes que “La Llorona”.

“En una ocasión hace relativamente ocho meses, un viernes en la noche fuimos arreglar un asunto en San Miguel El Alto, Jalisco, nos trasladamos en dos carros y en la carretera era como la 01:15 horas y recuerdo que el primer vehículo iluminó a un personaje a la orilla de la rúa y le comento a mi acompañante, ¿oye qué hace esa persona a estas horas ahí?, quien traía un pantalón de mezclilla deslavado, playera blanca corta y en las manos cargaba una bolsa y se meneaba como zombi, al pasar nosotros en el auto alcancé a verlo bien y su cara era una calavera y nunca se me va a olvidar”, relató.

“Llegando al destino que teníamos trazado, el sábado por la mañana nos hospedamos en un hotel en el primer cuadro de la ciudad atrás de la Presidencia Municipal y enfrente quedan los templos, mi cuarto estaba en el tercer piso hacia el mercado y el balcón daba hacia la iglesia, el caso es que yo me puse a platicar con una personas a las 11 de la noche sobre lo que me había pasado en la carretera, y ellos me dicen, ‘pues nosotros escuchamos a La Llorona’.

Foto: Cortesía | Manolo O.

"Y así estuvimos conversando hasta bien noche y ya me retiré a dormir, entonces escuché un lamento raro exactamente en el punto donde estábamos conversando de La Llorona, el lamento era horrible y yo pensé que era una mujer que estaba herida, y escuché el segundo lamento aaahhh, ya cuando vino el tercero dije no, esto es de ultratumba y no me levanté, sentía que el cabello se me erizaba, entonces el lamento comenzaba acercarse más, pero todavía no decía nada de sus hijos, así que después de que pasara debajo del balcón dije ahorita me levanto para verla y poder filmarla, al avanzar, creo yo, unos 20 metros empezó a gritar ¡¡Ayyyy misss hiijossss, no,no,!!, entonces ya me puse en el balcón para filmar y ya la vi a un lado de la iglesia sentada recargada con la cara pegada en el marco de la puerta del Templo de La Purísima, a unos 40 metros de donde yo estaba y seguía lamentándose y se oía por todo el pueblo”.

“Al estar filmando volteó y me vio a esta distancia y mi cuerpo se estremeció, su cara era blanca, blanca, sin embargo, en la filmación sólo se ve un destello de luz y al ver la misma acción por un buen tiempo opté por retirarme, dejándose de escuchar los lamentos aproximadamente a las 5 de la mañana”, finalizó.

FRASE: “Se estuvo lamentando desde las 03:20 de la mañana hasta las 05:00 horas en ese mismo lugar, sus gritos se podían escuchar por toda la localidad”