Omar Millán recibe Premio Bellas Artes de Crónica Literaria “Carlos Montemayor 2022”

Este 22 de septiembre se llevó a cabo la ceremonia de entrega del Premio Bellas Artes de Crónica Literaria “Carlos Montemayor 2022”, que consiste en 100 mil pesos y la edición de la obra, siendo el ganador Omar Millán González, originario de Tijuana, Baja California; esto gracias a su libro “Pescadores de la isla El Muerto” que relata los hechos ocurridos a lo largo de una jornada pesquera, mientras se desarrollaba una investigación en torno a las muertes de más de una treintena de buzos en las costas de Baja California, entidad inmersa en la violencia a causa del narcotráfico.

En el acto ceremonial estuvieron presentes: Alejandra Enríquez Gutiérrez, secretaria de Cultura del estado de Chihuahua; Leticia Luna Aguilar, coordinadora nacional de literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura; y Rosa Isela Martínez Díaz, presidenta de la Comisión de Turismo y Cultura del Congreso del Estado; y Mariana Reyes Nogueira, directora general de capital cultural de la Secretaría de Cultura.

Millán González es guionista y ha publicado varios libros de periodismo narrativo, asimismo, ha colaborado para la agencia de noticias Associated Press, al igual que en diarios y publicaciones como Frontera, Gatopardo, Los Angeles Times, The Washington Post y The Guardian; indicó que esta distinción representa una alegría ante la admiración que tiene hacia el trabajo ensayístico y narrativo de Carlos Montemayor.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

“Extiendo este agradecimiento porque se reconoce el género periodístico de la crónica, que en muchos medios de comunicación parece extinta, o bien a punto de desaparecer, a pesar de su importancia y que permite hacer una revisión de un suceso y su contexto para comprenderlo mejor como sociedad, muchos medios de comunicación lo han sacado de su redacción por el costo de producción que implica, abandonando oportunidades únicas para establecer enlaces con la comunidad, los dueños de los medios de comunicación en el país en su afán por competir con las redes sociales confundieron la inmediatez con el carácter oportuno del periodismo, dejaron el reportaje y la crónica para centrarse en la superficialidad, para que en un instante haga voltear al lector a la pantalla del celular aunque aquello no nos defina como sociedad, ni implique tener un arraigo a cosas importantes para nuestras vidas y nos lleve incluso más tiempo leer que un buen reportaje o una crónica, porque el tiempo en ocasiones se pasan horas en las redes sociales, por lo cual este premio se convierte en oasis para muchos periodistas de México que aún creemos en el poder que tiene el contar una buena historia para mejorar un poco nuestra sociedad”, expresó el ganador.

Omar Millán es licenciado en Lengua y Literatura Hispanoamericana por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC); tiene un diplomado en Educación Media Superior y un posgrado en Periodismo. Actualmente se desempeña como docente y periodista independiente. Ha publicado los libros de periodismo narrativo “La fábrica de boxeadores en Tijuana” (2012), “Viajes al este de la ciudad. Una crónica de la guerra contra el narco” (2014) y “El marciano y la langosta” (2017). También es guionista, codirector y coproductor del documental “Desde la esquina” (México, 2021).

En 2005 obtuvo mención honorífica del Premio Latinoamericano a la Mejor Investigación Periodística de un Caso de Corrupción, por parte del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y Transparencia Internacional para Latinoamérica y el Caribe (Tilac), con el reportaje Caso Sasayama. En 2012 su trabajo fue distinguido con la medalla de bronce del Premio de Periodismo José Martí de la National Association of Hispanic Publications, por el reportaje “Doble desafío”.

Desde 2010, el certamen antes conocido como Premio Bellas Artes de Testimonio Carlos Montemayor adopta su nombre actual y extiende su convocatoria a trabajos escritos en cualquiera de las lenguas incluidas en el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales (CLIN), del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali). De acuerdo con el acta del jurado, “Los pescadores de la isla El Muerto” es una obra notable que expone las condiciones de trabajo precarias y la falta de derechos laborales que padecen los buzos dedicados a la pesca y recolección de ciertas especies marinas en el Mar de Cortés.