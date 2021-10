OFECh ofrece concierto para clarinete

La Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua (OFECh), llevó a cabo un evento en el Teatro de los Héroes, donde el programa se desarrolló con el concierto para clarinete y orquesta No. 1 en Fa menor, J. 114, Op.l 73. I. Allegro. II. Adagio ma non troppo. III. Rondo. Allegretto, de Carl María von Weber, con Israel González; después del intermedio presentaron la Sinfonía No. 5 en Si bemol mayor, D. 485. I. Allegro. II. Andante con moto. III. Menuetto. Allegro molto. IV. Allegro vivace, de Franz Schubert con el maestro Vladimir Sagaydo, director invitado de la OFECh.

Israel González es un músico, clarinetista y pedagogo de gran influencia y reconocimiento en el norte del país, asimismo, es integrante de la OFECh desde hace 12 años y nueve desempeñando el puesto de clarinete principal. Ha tomado clases y masterclass con maestros como: Jesús Díaz, Radostin Konstantinov, Miguel Zamora, Fernando Domínguez, Luis Humberto Ramos, Walter Boykens, Michael Russinek, Paquito D’Rivera, Sócrates Villegas, Phillipe Cuper y Marie Barriere Bilote.

Fue director artístico y musical del IV Festival de Clarinete y Saxofón del Noroeste de México en el año 2019.

Vladimir Sagaydo es uno de los músicos más sobresalientes en el territorio nacional, promotor de la cultura y la música mexicana a nivel internacional; originalmente violonchelista solista, pianista y compositor. Laureado de numerosos concursos internacionales de música en San Petersburgo, Moscú, Dresde y París. Ganador del Premio Estatal Nacional Ruso “Esperanza de Rusia”.

Posee licenciatura y maestría por el Conservatorio Estatal de San Petersburgo y la Universidad Estatal de Moscú y el posgrado en dirección de ópera, ballet y orquesta sinfónica por el Conservatorio Estatal de San Petersburgo con Vassily Sinaisky. Del 2016 al 2018 fue asistente de dirección de la Ópera de Bellas Artes.