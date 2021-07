¿Por qué se celebra hoy el Día del Ingeniero?

Hoy se celebra el Día del Ingeniero en México, la idea de conmemorar a estos profesionales este 1 de julio surgió en 1973 cuando el entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes, Eugenio Méndez Docurro, le propuso al Presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez establecer esta fecha. Así, para 1974 se celebró por primera vez a estos profesionales.

La propuesta fue porque en este mismo día pero en 1776 se expidió la Real Cédula para la creación del Real Tribunal de Minería en México, que dio origen a la fundación del centro de docencia e investigación llamado Real Seminario de Minería, donde tuvieron lugar los primeros planes de estudio y textos para las primeras escuelas de ingeniería en América.

Y para seguir con el festejo para nuestros ingenieros te dejemos las mejores imágenes que circulan en las redes para conmemorar este día. ¡Felicidades ingenieros!

While(Ingeniero)

{

If(dia == 1DeJulio)

{

printf(“¡Feliz #DiaDelIngeniero , amigos!”);

}

} pic.twitter.com/XfPnDZfziK — Engin(g)ee(k)r (@IngenieroGeek) July 1, 2021

Hay muchas clases de ingenieros y hoy les deseo un feliz día a todos los Inges :)



Para mi siempre serán Ingeniebrios ♥ #Diadelingeniero pic.twitter.com/NFAV8LXLF9 — Chibi Aleh Moon🤍 (@AlehTsukiino) July 1, 2021

"Confía en mí, soy Ingeniero"#Diadelingeniero pic.twitter.com/7Fqcveeo5f — La Abuela García®™ (@rthur_013) July 1, 2021

Feliz día colegas.

No importa que seas civil, o de sistemas también tú mereces celebrar nuestro día 😜.

Los industriales no se me agüíten también ustedes aunque muy apenitas pero son del clan .#DiadelIngeniero pic.twitter.com/MNAmm5qA27 — Mr. Regio (@CCheneger) July 1, 2021

#Diadelingeniero mi admiración a todas y cada una de ellas !! pic.twitter.com/7NrtYnhB2I — Anahi 🌸🌸👩🏻‍🔬🌸🌸 (@anahivald) July 1, 2021

Felicitaciones a todos los ingenieros, en su #Diadelingeniero pic.twitter.com/sYwVNdZPx9 — Paty 🇲🇽 (@Patsolocast1) July 1, 2021