Niños enfrentan violencia y drogas en albergues indígenas de Parral

Niños y niñas indígenas entre la violencia familiar, escasez de recursos, omisión de cuidados, alcoholismo y drogadicción de sus padres; es el panorama al que se enfrentan algunos menores de los albergues San Andrés, Los Carrizos y El Venadito, por lo que el gobernador de los asentamientos, Ramón Rocha informó que se encuentran trabajando en un proyecto denominado “Infancia Segura”, en el que se contempla la colaboración del Desarrollo Integral de la Familia, FGE de Distrito Zona Sur para atender estos casos y dar el seguimiento oportuno en el que se proteja la integridad de los infantes.

El gobernador de los asentamientos indígenas, Ramón Rocha Chaparro, quien recorre estas zonas para atender las problemáticas que presentan, informó que los niños y niñas son el principal objetivo, debido a que destacó que son las nuevas generaciones, quienes pueden dar una imagen diferente y ser el futuro de los indígenas.

Mencionó que las principales cuestiones que se están valorando son el contexto familiar en el que se encuentran los infantes, debido a que esta “red familiar” representa el eje principal para un desarrollo óptimo.

Indicó que se tienen reportes de padres y madres que habitan en estos albergues, los cuales presentan problemas de alcoholismo y drogadicción, causando un efecto negativo en los menores debido a que se genera omisión de cuidados.

“Los niños son quienes se enfrentan el día a día con sus padres, quienes no les brindan los cuidados y atenciones que requieren, dejando descubiertos aspectos como alimentación, vestimenta, educación, revisiones médicas entre otros factores agravantes”.

Otro de los factores agravantes en el cuidado de los menores es el delito de violencia familiar, en que les toca presenciar estos actos cometidos por sus padres o tutores

Explicó que dentro del proyecto que se está trabajando se contempla atender de raíz los diversos problemas que afectan la infancia de los menores, buscando con ello lograr intervenir en estas primeras etapas de los niños, evitando se genere en ellos un cambio negativo al paso de los años.

“La infancia es una etapa muy importante, es por ello que buscamos que puedan lograr tenerla sin ningún acto que atente contra su integridad física y psicológica“.

De igual manera, señaló que se buscará la intervención de las autoridades de la Fiscalía de Distrito Zona Sur y del Desarrollo Integral de la Familia, “se busca unidad y compromiso para atender las problemáticas en estos sectores”.

A través del DIF Municipal, indicó que canalizarán los casos detectados en los que se vulneran los derechos de los niños y niñas para tener la intervención con los padres de familia y brindarles atención psicológica e incluso a quienes presentan problemas de drogadicción o alcoholismo ser canalizados a centros para su rehabilitación.

“Estamos trabajando en ello, es un proyecto integral en el que se pretende atender los diversos factores que influyen de manera negativa en los niños indígenas. Los niños muestran en las aulas lo que viven en sus hogares”, manifestó.

Uno de los sitios en los que los infantes pasan gran parte de su día es en las instituciones educativas, en donde los maestros a través de la convivencia logran detectar las problemáticas que presentan los infantes en sus hogares.

La directora de la primaria Mati-Sike en el albergue de San Andrés, Juana Candía, comentó que dentro de la labor educativa han conocido los problemas que enfrentan los menores en su entorno familiar. “Llegamos a observar cómo los niños andan solos, algunos jugando, otros peleando, pero sin la supervisión de sus padres debido a que salían a trabajar”.

Mencionó que han estado al pendiente en los casos que se tienen detectados en cuestión de la omisión de cuidados con los infantes, por lo que han realizado reuniones con los padres de familia para abordar dicha problemática. “Sí hay familias que prácticamente los dejan solos”.

Además, comentó que han buscado la integración de las madres de familia en las actividades en apoyo a los infantes, siendo una de ellas la colaboración para la preparación del desayuno de los menores.

“Existen algunas madres que no desean apoyar en esta actividad, además de que no cooperan para los alimentos y no permiten que los niños entren al comedor, sin embargo, no les vamos a negar el acceso, ya que es difícil escuchar al alumno decir que tienen hambre”.

Indicó que en ocasiones los niños arriban a la escuela sin previamente haber almorzado en sus hogares. “Les hemos dicho la importancia de que manden a los pequeños bien desayunados, lo cual favorece en su aprendizaje”.

Otro de los aspectos que se detectó son casos de depresión y comportamiento agresivo en algunos niños. “Hemos notado su comportamiento ante situaciones en las aulas en las que canalizan sus emociones a través de un comportamiento agresivo”.

Finalmente, destacó que para una infancia segura se requiere de la colaboración y trabajo en equipo entre padres de familia, instituciones educativas y autoridades que den seguimiento y se cumpla la protección de los infantes, respetando sus derechos y cuidado.

