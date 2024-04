Presenta Ricardo Hernández "Poemario de la Física de la persistencia"

Reciente el licenciado en Letras Españolas de la Facultad de Filosofía y letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), Ricardo Eliseo Hernández Vázquez presentó su libro “Poemario de la Física de la persistencia”, que tuvo lugar en el café TerraLuna, y donde el presentador de este evento cultural fue Édgar Trevizo.

La obra es un poemario que trata sobre los procesos por los cuales los seres humanos pasan cuando están en una situación de crisis, y las decisiones que les pueden generar un detonador de conciencia, siendo el tiraje de este libro 500 ejemplares, estando disponible ya en el lugar donde se realizó la presentación y en librerías de Guerrero y Jalisco.

Sobre este trabajo el autor expresó: “Estoy contento por dar a conocer este escrito, poder presentar la obra en mi ciudad natal fue una experiencia muy grata para compartir con familiares y seres queridos, y va dirigido a todo el público que le guste la poesía científica.

“Fueron tres meses de escritura y tallereo del texto, el libro intenta que cada lector lo descifre y se apropia de lo que el texto le quiera decir en ese momento de su vida a las personas que lo leen, con un enfoque de búsqueda siempre de la esperanza.

“Llevo como escritor 23 años, éste es el segundo libro ya publicado, el primer fue es un poemario titulado: ‘Poemario de la discreción o la oportuna muerte’, y ahora este texto me deja una gran satisfacción porque era un tema ya recurrente que no identificaba cómo plasmarlo, y lo que me inspira a escribir es el poder plasmar situaciones de la vida real, utilizando el lenguaje poético”, indicó.

Por otro lado, se le pidió su parecer sobre la lectura electrónica: “Opino que la lectura electrónica es lectura, lo más que las personas podamos leer siempre nos va a ayudar a poder ampliar un poco más nuestros horizontes y generar más herramientas de vida”, manifestó.





A continuación un pequeño fragmento de la inspiración del escritor Ricardo Eliseo Hernández Vázquez:

Es en esta masa de huesos y costumbres

que coincide mi diversidad;

me convierto en vaso, en caja, en recipiente

fondo diluido en la forma que deja de ser.

horno continuo que sujeta una explosión discreta,

árbol plantado en vapor.

y la semilla de la discordia

amenaza la marcha de los transeúntes.