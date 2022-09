Presentan libro ¿Sabías que un engaño a tiempo es un salvavidas para ser feliz?

La escritora Janeth González Rivas presentó recientemente su libro ¿Sabías que un engaño a tiempo es un salvavidas para ser feliz?, estando presentes en este evento cultural que se llevó a cabo en Casa Redonda Museo Chihuahuense de Arte Contemporáneo: Gisele Cázares, como presentadora; Nadia Reza, moderadora; y Mariana de la Riva estuvo a cargo de dar sus comentarios sobre esta obra, la cual, dice la autora: “Este libro es como una escalera para que las personas que no saben cómo salir de un bache sentimental, poco a poco suban cada peldaño hasta no sólo seguir con su vida, sino tener una vida mucho mejor.

¿Viviste un engaño en tu relación y ya no sabes cómo seguir avanzando en tu vida? Es tu momento para dejar de darle vueltas a lo mismo, tener las respuestas que buscas y recuperarte. Muchas personas han vivido una infidelidad y si no se tiene claro cómo llegaron hasta ahí, desgraciadamente están condenadas a vivirla de nuevo y convertirse en la peor versión de sí mismas al estar inmersas constantemente en dudas, incertidumbre y angustia. Te sorprenderás de ver como la literata te enseña de forma amena y clara a transformar a tu favor un engaño, es una obra que, si la terminas, tiene la capacidad de cambiar tu vida.

“Un buen día como cualquier mortal de este planeta me rompieron el corazón, me pusieron el cuerno y caí rendida sin saber para dónde correr. Y aunque me costó más trabajo que pasear en globo por mi ciudad, logré mi deseo de hacer magia y convertir a un sapo en príncipe… mmmmm nooo, mentira (eso no existe, por si tenías la esperanza). Lo que sí logré fue convertir un engaño en un aprendizaje valioso para mi vida y si lo quieres ver así, pues hasta lo convertí en dinero y en trascendencia”, señaló Janeth González.