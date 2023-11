¡Qué orgullo! Aceptan a la chihuahuense Mónica López en prestigiosa escuela de danza en Francia

La niña chihuahuense Mónica Sofiia López Gutiérrez, de 10 años, acaba de lograr uno de sus sueños de su vida al ser aceptada en uno de los institutos más prestigiosos del mundo que se encuentra en Francia para estudiar, siendo la primera mexicana en ser invitada en la categoría de ballet de 8 a 11 años, dejando en alto el nombre de Chihuahua y México.

Sobre este gran éxito que le ha dado un giro de 180 grados a su existencia, la menor que estudia el 5° grado de primaria en el Instituto América, habló con este medio de comunicación para expresar cómo fue su audición, lo que sintió al recibir la noticia y sobre sus proyectos futuros que tiene ahora en puerta.

“Con la ayuda y el apoyo de mis padres, Mónica Gutiérrez y Marco López, enviamos unas fotos con poses específicas que me pidieron, 15 días después le mandaron a mi mamá un correo donde nos avisaron que me habían seleccionada para hacer una audición en persona, fui a Francia a la audición el día 7 de noviembre y esa noche nos enteramos que había sido seleccionada junto con otras 32 niñas para tener una última audición.

Te puede interesar: Escudo de Nuevo Casas Grandes: Así fue creado el emblema del municipio de Chihuahua

“El miércoles 8 del presente mes tuvimos una clase/audición de 3 horas y a la 1:30 de la tarde nos dieron los resultados, soy una de las 13 niñas seleccionadas para pasar un semestre de prueba y preparación en la institución. Estoy muy contenta porque es la escuela de mis sueños y porque soy la primera niña mexicana en ser invitada en la categoría de ballet 8 a 11 años, arte que practico desde los 3 años de edad”, dijo emocionada.

Foto: Cortesía | Mónica Gutiérrez

Asimismo, se le cuestionó ¿qué significa y qué representa para ella el ballet en su vida?: “Felicidad, valorada, es mi vida, bailar es lo que me hace más feliz, es donde se me olvidan todos los problemas y me siento libre. El ballet es como mi mejor amiga.

“Desde que mi madre me metió a clases cuando tenía tres años me gustó mucho, pero me enamoré cuando vi la película de ‘Bailarina’ y desde ese día dije que quería bailar en esta institución musical.

“Sin embargo, al audicionar primero estaba preocupada de saber si iban a nombrarme y cuando escuché Mónica López me congelé, mis emociones se apagaron, nos pasaron a una junta con los papás y ahí empecé a sentir miedo, estrés y mucha felicidad”.

Leer también: Realizará Orquesta Sinfónica con Causa el concierto "Compositoras" en Museo Casa Redonda

La pequeña compitió contra 200 niñas de todo el mundo

Cabe destacar que la menor compitió contra 200 niñas de todo el mundo, el primer día de la audición informó que eran aproximadamente el número indicado, y cada 30 minutos entraban de 10 en 10 y los separaban, el grupo donde ella se encontraba estaba conformado por cuatro menores; dos francesas, una coreana que vive en España y ella; para el segundo día de 200 bajó a 33, donde la mayoría eran francesas y con quien no tuvo oportunidad de convivir debido a los tiempos; finalmente para el semestre quedaron: 9 francesas, 1 de Nueva Zelanda, 1 de España, 1 de Bielorrusia y ella de Mexico.

Foto: Cortesía | Mónica Gutiérrez

El periodo que va estar Mónica Sofiia López Gutiérrez en Francia será de enero a junio, en este mes le aplicarán un examen y si logra pasar se quedará ahí hasta graduarse como bailarina profesional.

Conoce un poco más sobre su trayectoria

En los concursos que ha participado indicó que su primera competencia fue el "Festival Ballet Guadalajara" en octubre del 2022, ganando el tercer lugar y dos becas; el segundo fue en marzo del presente año en "Concurso Attitude" en la Ciudad de México, donde logró llegar hasta la semifinal.

De igual manera participó en "Danzarte" en la ciudad de Cuauhtémoc y ganó dos segundos lugares Individual y un primer lugar en Grupo.

Dentro de su trayectoria también hay dos cursos de verano; uno con la escuela Joffrey de Nueva York en el 2022 y la escuela The Ballet Clinic en Arizona en julio de este 2023.

Foto: Cortesía | Mónica Gutiérrez

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Los cursos en mención, dio a conocer, que la han ayudado a prepararse, igualmente ha tomado en dos ocasiones clases magistrales con el bailarín profesional Sebastián Vinet que vino a una escuela de Chihuahua; y otra clase magistral en línea con la bailarina profesional Skylar Brant.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Sobre sus proyectos futuros indicó que le gustaría ser la prima ballerina (bailarina principal), de la compañía de ballet más importante de Francia.

Literatura Presentará la poeta María Nicolasa su obra "Huellas del rarámuri" en la FELICH 2023

Familiares, maestras y amigos, felicitan a Mónica Sofiia López

Ahora que es la primera chihuahuense en su categoría en lograr este mérito ha recibido infinidad de parabienes: “Mi familia me ha dicho que muchas felicidades, que me va a ir súper bien, que están muy orgullosos de mí. Mi mamá me dijo que todas las madrugadas va a esperar mi llamada, que me va a extrañar, que está muy feliz por mí.

“Mis maestras me felicitaron y están muy felices por mi, de igual manera mis amigos también que muchas felicidades y que lo voy hacer muy bien”, finalizó la niña muy orgullosa y feliz.