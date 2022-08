¿Qué tal una noche de teatro? El Heraldo de Chihuahua te regala boletos para la obra "El Ornitorrinco"

La obra “El ornitorrinco” ha cumplido sus expectativas en referencia al éxito esperado, debido a ello en esta ocasión hace mancuerna con El Heraldo de Chihuahua para regalar 5 cortesías a los fieles lectores de este medio de comunicación para que disfruten de esta puesta en escena el viernes 5 de agosto a las 20:00 horas en el Teatro de Cámara Fernando Saavedra.

Lo único que tienes que hacer es presentarte en la recepción de esta casa editora el día de mañana con la edición del día, en un horario de 10:00 a 17:00, para hacerte acreedor a un boleto y puedas entretenerte con esta historia para adolescentes y adultos, proyecto artístico que está bajo la dirección de Ernesto Medina, donde habrá sexo, mucho sexo, y risas, pero el gran invitado en las tablas es la interrogante que muchos en algún momento han acariciado en la mente sin atreverse a verbalizarla o tal vez siquiera darle una segunda vuelta en la conciencia: ¿Qué pasaría si una relación sentimental y sexual se abre a un tercero. Recuerda es un boleto por persona.

El texto no tiene desarrollo de línea anecdótica, sólo situaciones que no construyen ni desarrollan personajes, y se sostienen por el planteamiento de comportamientos, sin embargo, queda en el ámbito de la exposición porque no hay profundidad en los personajes ni consecuencia o repercusión de las acciones. El autor apela a sostener su propuesta con el prejuicio de su lector, si éste no lo tiene, poco hay en el texto.

El título alude a un mamífero ponedor de huevos, natural de Australia, que en el siglo XIX intrigó a los zoólogos. Y en pleno siglo XXI, ¿qué tanto sabemos de sexualidad? Las etiquetas que rigen las vidas de casi toda la sociedad, confunden y dividen... duelen.

Un divertido e inteligente texto en el que el autor, sin dejar de lado el humor, hace una muy adecuada analogía sobre la sexualidad y este animalito descubierto en 1798. Una obra que confronta al espectador con temas como monogamia, fidelidad y bisexualidad.