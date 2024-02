¿Quién ganará el Super Bowl? Personalidades del arte y la cultura chihuahuense opinan

Mientras que la secretaria de Cultura estatal, Alejandra Enríquez, no tiene un equipo favorito para el Super Bowl de este domingo que disputarán los 49ers de San Francisco y los Jefes de Kansas City, otras personalidades del arte local, como la poeta Lilly Blake y el fotógrafo Arturo Rodríguez Torija (aunque por cerrado marcador) se inclinan por los de California, y la actriz de teatro Cristina Ramírez y el historiador Jorge Meléndez creen que los de Misuri ganarán el partido.

Un sondeo realizado por El Heraldo de Chihuahua entre personalidades del arte y la cultura chihuahuense dejó en claro que la edición LVIII del Súper Bowl de este domingo, puede gustar o no, pero a casi nadie deja indiferente.

Alejandra Enríquez, secretaria de Cultura estatal/Foto: Archivo | El Heraldo de Chihuahua

Luego de preguntarle quién cree que ganará el próximo Súper Tazón entre esos los mencionados equipos a 50 personalidades entre pintores, escultores, músicos y gente relacionada con el mundo cultural local, un 68% (34 de los abordados) ve que los Jefes se impondrán, mientras sólo la quinta parte de ellos se atreve a afirmar que los de “Niners” ganarán y seis sondeados no dan favorito a ninguno de los dos.

Este ejercicio estadístico también sirvió también para conocer una faceta poco conocida de gente que, ya sea por su actividad o su labor en el mencionado campo de la cultura, difícilmente hace públicas sus preferencias en otros asuntos, como la LVIII edición del Súper Bowl.

Lilly Blake, poeta y escritora/Foto: Cortesía | Arturo Rodríguez Torija

Claro ejemplo de esa faceta es Gabriela García, vocera de Casa Chihuahua, quien no sólo cree que los Jefes levantarán el trofeo Vince Lombardi, sino que argumenta con la calidad y el liderazgo de Patrick Mahomes, ya curtido en ese tipo de partidos. Incluso, ella reveló que practica tochito bandera como receptora abierta.

Por el estilo opina Alejandra Talavera, secretaria particular de la secretaria de Cultura estatal Alejandra Enríquez, quien expresa que la forma de jugar de los de Kansas despertó en ella un pasión que llevaba mucho tiempo dormida, pero que el súper domingo los apoyará desde la sala de su casa con su numerosa familia en lo que espera sea una reunión redonda que culmine con la victoria su equipo por mérito propio.

Foto: Archivo | El Heraldo de Chihuahua

“Creo que San Francisco merece el título. Por esas extrañas cosas de la vida no soy tan fan del futbol americano, pero siempre me han gustado los Gambusinos. Si mal no estoy, hace 30 años que ganaron el título, por lo que ya es justo uno más. Desgraciadamente, creo que lo del 11 de febrero no se remite a merecimientos, sino a quién anota más y defiende mejor, pero me inclino por los de California”, expresó la escritora Ramona De los Ríos, una de las 10 que opinó que los “Niners” se llevarán la victoria.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

Su colega, el escritor Fernando Soledad parece estar de acuerdo con ella. Aunque confiesa su afición por los Vaqueros de Dallas, expresa al planteársele las dos opciones que los de San Francisco lo merecen, pero agrega que “en los Estados Unidos todo puede pasar, y no me extrañaría que le dieran el triunfo a los Jefes, por la relación que (la cantante) Taylor Swift tiene con (el jugador Travis Keice de) los Jefes. Pero bueno, espero que ganen los de California”.

Incluso en una muestra pequeña como esta se pueden encontrar resultados distintos a los dos esperados. Como ya se mencionado, seis personas de las 50 sondeadas dijeron no tener un favorito para este domingo, aunque por razones distintas.

Édgar Moreno, jefe del Departamento de Culturas Étnicas y Diversidad de la Secretaría de Cultura/Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

Por ejemplo, al director de la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua (OFECh), Iván del Prado, le gusta más el beisbol (como buen cubano). No le desagrada el Súper Tazón, entiende el juego, pero él sólo ve el partido más importante de la NFL por el ingenio de los comerciales que se transmiten en la señal directa del juego.

A la propia secretaria de Cultura estatal, Alejandra Enríquez, de plano le da igual el resultado de esta y otras ediciones del Súper Bowl ya que, afirma no tener otro equipo que los Mineros de Parral, mientras que la vocera de la Casa Los Laureles, Cristina Escalera, del partido sólo le gusta el ambiente familiar que provoca, carne asada incluida, pues nunca le ha entendido a las reglas del futbol americano.

Foto: Cortesía | Secretaría de Cultura

Por los Jefes se decantaron Abelardo Contreras (cineasta), Alejandra Talavera (secretaria particular de Alejandra Enríquez), Andrés Páez (fotógrafo), Bertha Mondragón (promotora cultural), César Salazar (músico), Cristina Ramírez (actriz de teatro), Eduardo Acevedo (escritor), Epifanio González (músico y compositor), Federico Carrasco (músico), Gabriela García, (vocera de Casa Chihuahua), Iván Cardona (pintor), Jocelyn Hernández (crítica literaria), Jorge Meléndez, (historiador y encargado de la Fototeca del Instituto Nacional de Antropología e Historia), Jorge Portillo (promotor cultural), Luis Herrera (crítico de cine), Luis Hermosillo (músico) y Leonel Hinojos (músico).

Cristina Escalera, vocera de la Casa Los Laureles/Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

Asimismo, Manuel Esparza (pintor), María Treviño (poeta), Marisol Ponce (escritora), Micaela Nájera (actriz de teatro), Néstor Larios (artista plástico), Noé Villalpando (músico), Óscar Sandoval (músico), Raúl Pineda (fotógrafo), Roberto Gómez (escritor) Romeo Meraz (artista plástico), Rosa Peña (promotora cultural), Rosa Reyes (escritora), Rosalinda Baeza (promotora cultural), Ruth Delgado (escritora), Sebastián Urrutia (músico), Víctor Anchondo (bailarín), así como Víctor Ramírez (actor de teatro).

Le van a los 49ers Arturo Rodríguez Torija (fotógrafo), Adán Bueno (escultor), Bernarda Enríquez (artista plástica), Eduardo Meraz (músico), Fernando Soledad (escritor), Lilia Olague (pintora) Lilly Blake (poeta y escritora), Ramona De los Ríos (escritora), Samuel Ochoa (promotor cultural) y Tania Estrada (música).

Bernarda Enríquez, artista plástica/Foto: Cortesía | Bernarda Enríquez

Finalmente, quienes no tienen favorito son Alejandra Enríquez, secretaria de Cultura estatal, Cristina Escalera (vocera de la Casa Cultural Los Laureles), Édgar Moreno (jefe del Departamento de Culturas Étnicas y Diversidad de la Secretaría de Cultura), Iván del Prado (director de la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua), Rafael Romero (músico) y Sandra Máynez (artista plástica).