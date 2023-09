¡No te lo pierdas! Proyectarán cortometrajes de "Shorts México 2023" en Valle de Allende

Shorts México, en su edición, eligió como sede para proyectar varios cortometrajes mexicanos la localidad Valle de Allende, Chihuahua, y será en el teatro-cine Alcázar, los días 22, 23 y 24 de septiembre, con entrada gratis, donde los cinéfilos disfrutarán de los filmes elegidos en las categorías: “Fémina: Mujeres Mexicanas en el Cine”, “Queer: Diversidad Sexual”, y “Muestra Mexicana”.

Este viernes, bajo la dirección de diversas mujeres, los proyectos del séptimo arte que se presentarán, a las 19:00 horas, son: “Acqua Sorella”, de Alondra Villarreal López; “Caminos de tierra”, Miranda Pérez Ledesma; “Fuego fatuo”, Verónica Marín; “Dandelion”, Lorenz R. Valencia; y “Chica de fábrica”, con Yalitza Aparicio, Selma Cervantes, todos estos en la categoría “Féminas: Mujeres Mexicanas en el Cine”.

Para el sábado 23, en la terna “Queer: Diversidad Sexual”, en el mismo horario, los cinéfilos podrán gozar de: “África”, del director Salvador Santana; “Inefable”, del director José Salof; “Pecadillo”, Sofía Garza-Barba; “Valiente”, Miguel Melo; y “The dog and the bag and the camera and the transexual and the gay”, director Anthony Hickling.

Finalmente, este próximo domingo serán: “Katrinas”, del director León Lazanduri; “La hija que compartimos”, Manuel Rodarte de Alba; “Dandelion”, Lorena R. Valencia; “Chica de fábrica”, Selma Cervantes; “La jaula”, César Saldívar; “Anillo de bodas”, Ramón Medina, iniciando en el mismo horario, y éstas en la categoría “Muestra Mexicana.

Shorts México incentiva la producción de cine entre los jóvenes creadores y se motiva a los realizadores más experimentados para presentar sus películas en los foros comerciales y culturales más importantes de la Ciudad de México.

Al igual que el de Guadalajara, este festival es de los más importantes no sólo en el país sino a nivel internacional, siendo la finalidad de todo cortometraje es contar breves historias, para lo cual en un principio se requiere desarrollar las ideas en profundidad, ya que, al fin y al cabo, puede llegar a contar la esencia que puede encontrarse en un largometraje.

A lo largo de más de una década, Shorts México se ha consolidado como uno de los eventos más importantes del país, creando nuevos públicos para este formato cinematográfico y una plataforma de proyección y difusión para los nuevos directores mexicanos; asimismo ha apoyado la producción de cortometrajes que han sido galardonados dentro y fuera de México.

En esta ocasión la Asociación Civil Meteorito de Allende por primera vez es la sede oficial del festival, por lo que hace una extensa invitación al público en general a que asista a disfrutar de esta diversidad de cortometrajes.

