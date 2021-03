Si una mujer menonita sobresale es considerada la "oveja negra"

El Día de la Mujer y el Día de la Madre existen, pero no lo festejan. Pasan sin pena, ni gloria… así es para una de las culturas tradicionales más interesantes como es la de los menonitas, quienes tienen costumbres muy sorprendentes, una de ella es la participación de la mujer en los estudios, quien sólo llega a terminar la primaria, ya que en cuanto les llega la menstruación, sin importar el grado que están cursando, automáticamente dejan de ir a la escuela. Lo anterior, de acuerdo con Justina Dick, integrante de la mencionada cultura.

Añade que un día normal para la mujer menonita tradicional es levantarse temprano para darle de desayunar a la familia, asimismo, ellos siembran sus hortalizas, especias y árboles frutales; consumen alimentos frescos o en conservas; crían ganado vacuno y porcino, éstos indispensables para la elaboración de jamones, embutidos y grasas; crían gallinas, pavos y gansos, también se encargan del aseo general de la casa, así como la comida y cena que preparan con su extensa gastronomía para toda la familia.

Desde niñas sólo les regalan muñecas y trastecitos para jugar, marcando siempre la diferencia entre los niños. Del mismo modo la madre y las abuelas les inculcan que deben ser sumisas, exclusivamente deben ser de casa, haciendo todos los quehaceres: lavar trastes, ropa, preparar los alimentos, etc., si un hombre llega hacer alguna de estas tareas sería mal visto y estaría expuesto a sufrir hasta “bullying”.

Por otra parte, no es posible que la mujer menonita sobresalga, de hecho si llega a suceder se consideraría en pocas palabras “la oveja negra de la familia” o “una persona rebelde”, entonces para no ser vistas de esa manera todo lo que el varón diga lo tienen que hacer, se someten a las indicaciones del hombre. No tienen voz propia, ni siquiera consideran lo que la mujer llegue a opinar, quedando totalmente anulada.

El hombre ni se fija si realmente es feliz la mujer, ellos se enfocan en que así es la vida y así se tiene hacer las cosas, porque lo ven normal en su cultura, para la menonita no hay otras segundas opciones.

Sin embargo, actualmente sí hay mujeres que han sobresalido, pero han tenido que enfrentarse a su cultura, la familia, rechazo, ser señaladas, en algunos casos al exilio, y muchos retos para lograr su propósito.

Mujeres sobresalientes

*Katharine Renpenning, participó en Nuestra Belleza Mexicana en 1987 como Señorita Chihuahua

*Justina Dick, reconocida chef

*Helena Klassen Neufeld, educadora y gestora

*Sonia Alondra Reempel Banman, deportista

*Anita Penner Peters, deportista

*Katharina Peters Schmitt, pintora y educadora

*Martha Penner Harms, toca el piano e intérprete