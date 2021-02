Bodas menonitas: sin luna de miel y con la novia vestida de negro

Al igual que muchos grupos cristianos conservadores, los menonitas sostienen que el matrimonio es un compromiso sagrado y de por vida entre un hombre y una mujer. La mayoría de los menonitas creen que el matrimonio fue instituido al principio de la raza humana como una parte del plan de Dios para la humanidad, y que la naturaleza humana está diseñada de tal manera que un hombre y una mujer pueden realizar su completa satisfacción y felicidad cuando se casan. Muchos menonitas creen que el matrimonio es la más íntima de todas las relaciones humanas.

Llevan un noviazgo como cualquiera, cuando deciden casarse no hay petición de mano, aunque los matrimonios menonitas no son arreglados, todavía se busca la aprobación entre las familias. Esta aprobación se suele recibir ya sea con una casamentera o con funcionario de la iglesia actuando como mediador.

Ocho días antes de la boda se reúnen todos los familiares y los amigos donde cantan dos o tres himnos, lo que sería como el compromiso, para ellos este festejo es más grande que la boda en sí, pasando los ocho días realizan la unión, primero hay una misa común la cual al terminar se realiza la boda, donde la mujer porta un vestido negro, la celebración dura aproximadamente unos 20 minutos, no se hace nada en especial, no permiten tomar fotos en la iglesia y no hay luna de miel.

Después se juntan las respectivas familias de la novia y el novio para comer la comida típica de ellos, no hay licor, y pasan un día todos juntos, eso es lo que prácticamente es la boda.

Ya casados viven en su propia casa, sin embargo, cuando la economía no les permite tener su propio hogar, viven con los padres ya sea del novio o novia, pero tienen muy independiente sus habitaciones del resto de la casa.

En las bodas tradicionales no hay divorcio ya que están muy apegados a su religión, ya en los modernos o liberales sí permiten el divorcio, pero son muy pocos los que se han presentado.

Los menonitas se han dividido en “tradicionales” y “liberales”, los primeros mantienen la vestimenta típica del grupo y su relación con la población de ciudad es de carácter meramente comercial.

Mientras los “liberales” usan ropa moderna y su trato con gente no menonita es más habitual, al grado que son comunes los matrimonios con personas de fuera de los campos.

En Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, se encuentra desde hace casi 100 años la comunidad menonita más próspera e importante de nuestro país. Desde 1922, durante el gobierno de Álvaro Obregón los menonitas llegaron procedentes de Manitoba, Canadá, hasta estas tierras chihuahuenses.

Son un grupo religioso y étnico que tuvo su origen en 1525 en Zúrich (Suiza), cuya doctrina se basa en la Biblia como palabra de Dios. Son seguidores de las creencias de Menno Simons, un líder pacifista del movimiento anabaptista durante la Reforma Protestante.

Su lengua materna es el plautdietsch (o alemán bajo menonita), y que usa alemán estándar para la comunicación escrita y en contextos formales.