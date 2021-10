Six One Four: campeones mundiales en el World Hip Hop Dance Championship

Uno de los grupos que ha perseverado por sus metas y sueños es Six One Four, quienes siempre han dejado el nombre de México, Chihuahua y la academia a la que pertenecen Class-Jazz en todo lo alto en cada una de sus presentaciones, hoy no fue la excepción y han logrado subir a la cima al obtener el primer lugar a nivel internacional en el concurso World Hip Hop Dance Championship en la categoría Minicrew.

Los bailarines integrantes famosos son: Érick Pando, Charlie Salas, Dizán Siqueiros y Gerardo Reyes “Gato” (coreógrafo), quienes informaron que en esta competencia a nivel mundial siempre eran los mismos países que quedaban en los primeros lugares, sin embargo, “nosotros hemos entrenado por muchísimos años para este logro, que son los olímpicos del baile se podría considerar así y gracias a Dios conseguimos el primer lugar”, informaron muy contentos los chicos.

Expresaron que no se esperaban la noticia, “trabajamos muy duro todos los días, nos desvelábamos, pero estamos muy contentos por este gran logro, motivados, corrieron lágrimas en cada uno de nosotros al saber la noticia, pero este logro para nosotros es muy importante que nos ha motivado y nos estimula a seguir adelante para seguir dándole duro todos los días y conseguir el primero lugar el próximo año 2022”.

Los comentarios que han recibido por parte de sus amigos, amistades, familia no se hicieron esperar, donde sus equipos móviles no dejaban de sonar y sus redes sociales se inundaron de cientos de felicitaciones, donde pueden observar la participación de estos jóvenes; si deseas disfrutar sus videos, ver cómo obtuvieron el reconocimiento a nivel internacional, y el porqué están arrasando en las diferentes plataformas de internet con su forma de bailar ingresa a sus páginas: @pando.06, @gatodancerdgs, @charlysalasmarquez, @dizan_s.r, @sixonefourcrew y @yosoy.classjazz.

DATO:

En agosto del próximo año estarán presentes en el concurso para refrendar su título como campeones mundiales en Phoenix, Arizona