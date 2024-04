Combatirá Cuauhtémoc Estrada jurídica y políticamente resolución del TEE

El diputado local por Morena, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, dio a conocer que será jurídica y políticamente la manera en la que combata la resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral (TEE), respecto a la denuncia presentada por la legisladora, Adriana Terrazas Porras, en su contra por violencia política en razón de género.

Igualmente, solicitó tiempo para concretar lo que explicará posteriormente ante los medios de comunicación respecto a cada uno de los puntos que abarca la sentencia del TEE, los cuales dijo desmentirá con pruebas precisas con las que cuenta.

“Lo importante no es si Cuauhtémoc Estrada se reelige o no, reducirlo a eso es muy limitado, yo le veo otro alcance a esto, quieren callarme, quieren mandar el mensaje de que quien debate, quien audita, quien dice que algunas de las cosas en el Estado están mal, debe callarse, eso se me hace gravísimo”.

Esas fueron las palabras expuestas por el coordinador de la bancada morenista en el Congreso del Estado ante la incertidumbre que se tiene respecto a su reelección, la cual, de existir una sentencia absoluta, imposibilitaría al legislador de contender nuevamente al cargo de elección popular que encabeza actualmente.

Asimismo, señaló que otro de los mensajes que las autoridades estatales están enviando con esta resolución es que pueden hacer uso de otros organismos a fin de “emitir sentencias a modo”.

Recalcó que serán varios los medios que empleen para combatir la resolución, pues insistió en que el Gobierno del Estado está utilizando el proceso electoral, así como a los organismos electorales para frenar a los opositores solo porque “les son incómodos”. Empero, recodó que por algo fue electo por la ciudadanía, por lo que buscará seguir realizando su labor de la mejor manera.

Respecto a un posible cambio en el proceso electoral, Estrada Sotelo consideró que no se ha modificado, simplemente “se están evidenciando y se están mostrando como son”.

Agregó que este lunes estuvo en la Ciudad de México acompañando a la candidata presidencial por la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, en la presentación del proyecto respecto al tema de anticorrupción en donde, entre otras cuestiones, abordó esta situación con ella; “claro que está enterada del tema”, precisó.