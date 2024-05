Sorprende Elva García con su arte a través de su exposición “Somos Luz”

Con gran éxito se llevó a cabo la exposición “Somos Luz” de Elva Garcia Sáenz en las instalaciones de Panorama Arte, lugar que se convirtió en una atracción visual para los transeúntes que circulaban por la zona, llamando su atención generando una conexión entre el arte y público, superando su objetivo que era crear un espacio creativo y lleno de luz que inspirara a la comunidad a apreciar el arte y la cultura local.

En el interior se encontraron ocho piezas, cada una de ellas con su propia historia y significado, lo que hizo que la colección fuera única y especial, donde los visitantes pudieron disfrutar de la belleza de la iluminación y la creatividad de cada obra, sumergiéndose en un mundo de emociones y sensaciones.

Sobre la finalidad de este proyecto, la artista, quien cataloga su arte como light art (luminoso), Elva García Sáenz expresó:

Foto: Ricardo Serrano / El Heraldo de Chihuahua

“Fue mostrar la belleza y la importancia de la luz en nuestras vidas, eso nos ayuda a recordar que somos seres luminosos, llenos de energía positiva y capaces de iluminar nuestro camino y el de los demás.

“Además, la exposición de luz también puede servir como una forma de inspiración y motivación para seguir adelante, incluso en los momentos más oscuros. En resumen, la finalidad de esta exposición es recordarnos nuestra propia luz interior y animarnos a brillar con todo nuestro esplendor.

“Esta exposición superó mis expectativas limitantes, me encanta ver la creatividad y la conexión que las personas tienen con la luz, es algo muy inspirador y gratificante para mí como creadora; es satisfactorio saber que mi trabajo puede traer alegría y felicidad a las personas, realmente disfruto ver cómo cada persona interpreta y se apropia de la luz de una manera única y personal.

Foto: Ricardo Serrano / El Heraldo de Chihuahua

“Es un recordatorio de la diversidad y la belleza que existe en el mundo y me llena de alegría poder ser parte de ello; sólo puedo decir gracias por todas sus palabras positivas que he recibido y por apreciar mi trabajo, espero seguir inspirando y sorprendiendo a las personas con mi arte, ya que a través de él deseo transmitirles mi pasión por iluminar, no sólo con lámparas y luces, sino también con palabras, gestos y acciones que puedan iluminar el camino de cada persona camino y su vida; creo firmemente en el poder de la luz para transformar, sanar y dar sentido a nuestras vidas.

“En este viaje, a través de la iluminación, quiero que descubran la belleza y la magia que hay en cada rincón, en cada persona y en cada momento; quiero que se den cuenta de que la luz está en ellos, que son un ser luminoso capaz de brillar con intensidad y guiar a otros en su camino.

“Te invito a abrir tu corazón, a dejar que la luz entre en ti y te llene de energía positiva, deja que la iluminación sea tu guía, tu inspiración y tu fuerza en este viaje de descubrimiento y crecimiento personal. Recuerda siempre que eres luz, que en tu interior hay una llama que nunca se apaga y que brilla con intensidad, deja que esa luz te guíe en las sombras, que te ilumine en los momentos de oscuridad y que te haga brillar con todo su esplendor.

Foto: Ricardo Serrano / El Heraldo de Chihuahua

“Así que adelante, sigue adelante en este camino de iluminación y descubre la belleza y la magia que hay en cada paso que des, porque tú eres luz, y la luz siempre prevalecerá sobre la oscuridad. ¡Brilla con todo tu ser e ilumina el mundo con tu luz!”, indicó Elva Garcia Sáenz.

Cabe destacar que el evento se llevó también gracias a la colaboración de los patrocinadores: Ventor Iluminación, Efeso Construcciones, Malta Espacios Inteligentes, Cuarto Verde, Lamp Iluminación, Muak Magia y Cafetería, Mi Bodega de Iluminación Led y Más, Buutonic, Eventos Minerva, Sankofa, Panorama Arte, y Eva Lucía Bocadillos.

TRAYECTORIA

Egresada del ISAD y la UNAM diseñadora de iluminación con 14 años de experiencia, empezando su carrera en el Departamento de Interiores con Javier Sánchez, su amor por la iluminación nace al ser colaboradora en Luxiona México como diseñadora y posteriormente gerente de diseño de proyectos, en CDMX donde radicaba, regresó a la ciudad de Chihuahua porque decidió ser madre y poner en pausa su carrera.

Foto: Ricardo Serrano / El Heraldo de Chihuahua

Al cabo de 3 años la retomó incorporándose al equipo de colaboradores de Iluminova, también colaboró en Bluz e Ilco Solucitions; a lo largo de su carrera ha colaborado con grandes despacho de arquitectos y diseñadores, iluminando restaurantes, hoteles, comercios, naves industriales, terrazas, casa habitación, de igual manera sus servicios han sido solicitados por diversa marcas y empresas como: Palacio de Hierro, Liverpool, Zara, Mafre, Santander, Imaginarium, Six Flags México, Hyatt, entre otras.

Pero no sólo se ha dedicado a iluminar espacios, sino también vidas, siendo maestra de meditación certificada, terapeuta holística, tallerista; también antes de incursionar en el light art, su amor por el arte la ha llevado a trabajar con diversos artistas, así como apasionados por el arte iluminado.