Sube a escena la obra “Shakespeare en la Quinta” este 22 y 23 de junio

Este 22 y 23 de junio subirá a escena la obra “Shakespeare en la Quinta” con dos funciones cada día, a las 18:00 y 20:00 horas, espectáculo que tendrá lugar en el Centro Cultural Universitario Quinta Gameros, evento artístico que está a cargo de la Compañía de Teatro UACh, que tiene una duración de 45 minutos y está dirigida para adolescentes y adultos.

El proyecto en mención se basa en tres clásicos de la literatura dramática inglesa de la época Isabelina del reconocido dramaturgo William Shakespeare, adaptados a distintos contextos socioculturales de México.

El espectador podrá disfrutar de “Romero y Julieta”, historia de dos jóvenes que, a pesar de la oposición de sus familiares, rivales entre sí, deciden casarse de forma ilegal y vivir juntos; sin embargo, la presión de esa rivalidad y una serie de fatalidades conducen a que la pareja elija el suicidio antes que vivir separados.

Otra es “La Fierecilla Domada”, la cual se basa en el carácter díscolo y malhumorado de Catalina Minola, mujer que ahuyenta, no pocas veces, a golpes, a cuantos pretendientes se interesan por ella ante su padre. El asunto no tendría mayor transcendencia si no fuese porque, según la costumbre, el padre de Catalina, el rico Bautista Minola, se niega a entregar en matrimonio a su hija menor, Blanca, hasta que no haya casado a la mayor, para desconsuelo de los ambiciosos aspirantes a su mano, Hortensio, Gremio y Lucencio.

Y por último, “Otelo”, personaje que es un comandante militar moro que servía como general del ejército veneciano en la defensa de Chipre contra una invasión de manos de los turcos otomanos. Otelo se había recién casado con Desdémona, una hermosa y adinerada dama veneciana más joven que él, sin el conocimiento del padre de ella y quien posteriormente habría de objetar la boda.

Foto: Cortesía / Teatro UACH

Es a través de la farsa, la sátira y la comedia, un "Shakis" muy relajado que se abordan estas obras, donde un narrador cuenta las tragedias del dramaturgo inglés como si hubieran ocurrido en México.

Los organizadores expresaron: “Parte del proyecto, es llevar teatro a las 15 unidades académicas que integran nuestra Universidad Autónoma de Chihuahua en una gira local y estatal.

“La Compañía de Teatro UACh nace el 14 de octubre del 2023 con la presentación especial ante autoridades universitarias, encabezada por el rector Luis Alfonso Rivera Campos con el proyecto de teatro inmersivo “Huye” en el Centro Cultural Universitario Quinta Gameros.

“Teatro UACh forma parte de las agrupaciones artísticas representativas de la Dirección de Extensión y Difusión Cultural de la UACh y busca potenciar el talento universitario de todas las unidades académicas que conforman a la máxima casa de estudios de Chihuahua, así como generar identidad en la comunidad estudiantil.

Un proyecto que surge para atender la deuda histórica que el teatro tiene con la UACh, institución que por más de 60 años ha sido la casa del teatro universitario y que ahora busca la promoción y difusión de este arte vivo”, expresaron. El costo de la entrada para disfrutar de la función es de $80.00 general y $50.00 comunidad UACh.