Suki Waterhouse: El tentador mundo de la inmediatez

Para algunos, tocar en el Radio City Music Hall debe de ser un toque final para una espectacular carrera. Ser visto por unos 150 millones de personas en TikTok para algunos también podría ser el último paso de una larga trayectoria, o lograr 53 millones de streams por una sola canción.

Pero todo eso ya le pasó a Suki Waterhouse, actriz de varias series inglesas y películas de Hollywood, modelo y cantante, para quien aparentemente no existe nada imposible desde que, casi sin proponérselo, fue descubierta comprando pijamas en una tienda de Londres a sus 16 años.

Luego de aparecer en portadas de moda desde Corea hasta Turquía, Suki ha funcionado como perfecta modelo de una generación que ha convertido en un éxito la empresa de moda bajo su mismo nombre.

Por todo eso tenía mucha curiosidad de platicar con esta artista, quien nos atendió desde Nueva York, mientras estaba de gira con John Father Misty, por si algo le hiciera falta por explorar.





Mi primera pregunta es: ¿Cómo le hiciste para que suene tan bien tu disco debut, I Can't Let Go?

Para mí este disco significa mucho porque reúne desde mis primeros intentos como compositora, allá por 2016, hasta la última rola que compuse. Es como mi inicio formal, ya que algunas de ellas las hice con mis amigos de la prepa, y aunque quisiera hacer algo más terminaron sonando muy directas y sencillas… Son como deseos muy básicos que necesitaba sacar de mi cabeza a como diera lugar y eso fue formando esta recopilación donde todas las canciones fueron grabadas en dormitorios o salas de conocidos.





¿Existe una diferencia entre tocar en vivo y componer con tus cuates en sus salas?

Creo que estas canciones muestran esa falta de experiencia, si así lo quieres ver, porque son como intentos por ser algo musicalmente, y como casi ninguna fue grabada en un estudio entonces tienen esa frescura que no hay cuando estás horas y horas tocando en una cabina. Cada vez que las toco en público estoy recreando una parte de mi vida, ya sea de esas salas de mis amigos o de una época en que no sabía ni siquiera que sería cantante profesional, porque siempre he estado entre la actuación, el modelaje y la música… Podría decir que cada vez que las interpreto es un regalo para el público, porque es algo muy personal de una época de crecimiento y yo misma experimento esas sensaciones frente a ellos.





¿Puedes encontrar una diferencia entre el público inglés y el de otros países?

No podría decir que existe alguna diferencia, aunque cada ciudad tiene una vibra muy concreta, desde Oklahoma hasta Londres donde he estado siempre, soy yo misma descubriéndome, así que el público puede mostrar esa reacción diferente pero yo misma estoy tan inmersa que no me doy cuenta.





¿Has tocado en México?

Nunca he tocado, aunque he pasado mucho tiempo en la Ciudad de México porque tuve un novio de ahí (Diego Luna)... Y bueno, eso me hizo conocer mucho la ciudad, ¡y creo que la comida es la mejor de todo el mundo!





El actor mexicano es sólo uno de los famosos afortunados que han sido pareja de Suki, además de Bradley Cooper y Robert Pattinson. Aquí tuve que hacer una pausa porque me habían pedido no hablar de Luna ni de ninguna de sus excursiones románticas anteriores, como si la vida de alguien pudiera ponerse en pausa y no hablar de nuestros errores más terribles, lo que me hizo pensar que tal vez nos pudiera convenir a todos flotar en el mundo de la moda sin ninguna memoria y tan solo vivir del flashazo de las cámaras y los plays del internet, así que mejor le pregunté sobre su disco:

A propósito de tu canción del 2019, ¿cuál será el lugar más cool del mundo?

Esa canción la escribí como un ejercicio de un diario de viaje cuando tenía 16 años, escribía todo lo que me pasaba por la menta y todo surgió cuando conocí a alguien en una oficina, convirtiendo ese viaje en otra clase de experiencia que nunca me había pasado, dándole vueltas a mi mente e impactada por esa persona, ya que entonces era muy tímida y escribí todo y el resultado fue “The Coolest Place in the World”. No tiene que ver con muchos lugares sino con lo que me pasó en un momento de mi vida particularmente, y me encanta que a la gente le guste porque es muy sencilla la letra y la melodía, pero me da certeza de que no tienes que ser muy elaborada para compartir algo.





Tienes una canción titulada “Bullshit on the Internet”. ¿Qué piensas del internet como herramienta para comunicar?

Cuando la escribí pensaba principalmente en el internet como una posibilidad para conocer personas y para hacer citas, porque estaba muy confundida debido a muchos fracasos románticos. Cuando tienes la oportunidad de ser una persona pública no tienes la libertad de que te elijan o por lo que eres, sino por lo que representas y entonces las cosas se vuelven complicadas y torcidas. Tal vez estaba muy joven y no entendía bien los valores de las relaciones y visualicé el internet como un mar de posibilidades infinitas, aunque no es así porque cuando lo analizas realmente termina siendo un lugar muy vacío y solitario.





¿Cómo fue trabajar con Brad Cook, quien es una estrella de la música pop?

Fue toda una suerte porque he sido fan de su trabajo y escuchaba a diario sus rolas. En realidad siempre quise solo hablarle, conocerlo... Nunca pensé en armar un álbum porque no compongo constantemente, entonces cuando lo conocí no tenía nada de material y fue una sorpresa que viniera dos semanas a South Carolina para conocerme y tener sesiones simplemente compartiendo la música que escuchaba en ese momento, que era Liz Phair y Nine Inch Nails, precisamente el primer disco Pretty Hate Machine… Nunca discutimos ni siquiera el sonido del disco que supuestamente haríamos, sólo escuchamos música por esas semanas.

Eso era suficientemente increíble ya que pasé el tiempo con alguien que admiraba y se convirtió en una experiencia única, ya que lo visualizo con un real líder; él tiene muy claro lo que quiere y te ayuda para compartir esa visión como un director de orquesta que naturalmente tiene el concepto global y ayuda a los otros a conseguirlo.





¿Cómo visualizas tu música hacia el futuro?

Curiosamente siento que este disco ha sido como haber estado congelada en mis años veintes, y entonces me da la impresión que el próximo disco puede sonar mucho más maduro y sobre todo darme cuenta de cómo he superado varios problemas personales, como todos. Estoy en un lugar completamente nuevo para mí y un nuevo disco podría salir después de esta gira, ya que las cosas crezcan dentro de mí para lograr otro disco.





Así fue como terminamos esta breve visita a ese mundo terriblemente tentador de la inmediatez, donde todos viven en ese instante, que como diría Bachelard, que es eterno en nuestra ilusión por ser felices.

Y es que precisamente Suki Waterhouse pertenece a ese mundo intocable donde ella puede deambular sin problema, porque parece estar hecha para ello.

