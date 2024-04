¿Te gusta la música? Asiste al concierto de piano que dará Dana Kay Jones en Chihuahua capital

Este miércoles 17 de abril, a las 19:00 horas, se llevará a cabo un concierto de piano a cargo de Dena Kay Jones, evento que forma como parte de las actividades programadas para la Semana de Canto y Piano del Conservatorio de Música de Chihuahua, y que se desarrollará en el Teatro de Cámara Fernando Saavedra, con entrada libre.

Dena Kay Jones es una pianista de renombre internacional que ha cautivado audiencias en Estados Unidos, México, España, Italia y Canadá, y es reconocida por el gremio artístico como solista y como músico de cámara, quien ha dedicado su carrera a explorar y difundir el repertorio español para piano.

Su profundo compromiso con la música española se refleja en sus proyectos discográficos, incluyendo "Luces y sombras: Piano works by Joaquín Rodrigo" y "Haunted America Suite"; además, como miembro de The Great American Trío, se ha destacado en la interpretación de nueva música encargada a compositores americanos para esta particular instrumentación.

Para obtener más detalles sobre el programa completo de la Semana de Canto y Piano, puedes encontrarlos en las redes sociales del Instituto de Cultura @ICMchihuahua; por lo anterior el Conservatorio de Música de Chihuahua extiende una cordial invitación a toda la comunidad a unirse a disfruten de la belleza del canto y del piano en este evento que, indican, será excepcional.

Por otro lado, el mismo día, pero a las 12:00 horas, se presentará en la Sala de Conciertos del Conservatorio de Música una clase magistral de canto por parte del MM Arturo Rodríguez, de la compañía Ópera de México UNAM- UAdeC, evento artístico que se repetirá el día 18 a las 3 de la tarde, y el día 19 del presente mes, con dos funciones a las 12:00 y 14:00 horas, con entrada libre en cada uno de los espectáculos.

Foto: Facebook @Conservatorio de Música de Chihuahua

Arturo Rodríguez ha trabajado con 35 directores de orquesta, 23 orquestas y 24 directores de escena en los teatros y festivales internacionales más importantes de 24 estados del país, incluidas más de mil 300 funciones en 12 producciones como solista principal con la Compañía Nacional de Ópera en el Palacio de Bellas Artes.

De igual manera, el 17 de abril, a las 5 de la tarde, se llevará a cabo la conferencia virtual “El desafío de la voz cantada y la interpretación de un personaje”.

Continuando con los programas establecidos para la celebración de la Semana de Canto y Piano, evento dedicado al fortalecimiento y desarrollo de los alumnos a través de conferencias, clases magistrales y conciertos enfocados en estas dos disciplinas, el jueves 18, a las 3 de la tarde se presentará la conferencia “Cantando de memoria”, en la Sala de Conciertos del Conservatorio de Música.

Asimismo, a las 5 de la tarde, de manera virtual se llevará la conferencia “Ópera universitaria en la BUAP, formación de grupos artísticos”, y a las 7 de la tarde, tendrá lugar un concierto por parte de los alumnos de piano del Conservatorio de Música en la Sala de Conciertos del Conservatorio de Música.

Finalmente, el viernes 19 de este mes, a las 3 de la tarde, se llevará a cabo la conferencia “La memorización musical en pianistas: Un estudio enfocado al uso de estrategias de estudio de los diferentes tipos de memoria", en la Sala de Conciertos del Conservatorio de Música; por último a las 7 de la tarde se realizará el concierto de clausura con un recital de canto en el Museo Sebastián Casa Siglo XIX.