¡Las Fuentes Danzarinas vuelven a la vida! Las prenden durante el día (VIDEO)

El Centro Histórico de Chihuahua es casa de muchos atractivos turísticos y culturales, hace unos años uno de estos eran las famosas Fuentes Danzarinas, ubicadas en el cruce de las avenidas Venustiano Carranza y Juárez, las cuales habían permanecido apagadas durante casi 5 años.

Luego de las muchas peticiones ciudadanas en redes sociales, pues para los chihuahuenses era un espectáculo querido, las fuentes han estado en reparación desde el año pasado, sin embargo, fue hace apenas unas semanas que se volvió a ver agua en las mismas.

No fue hasta hace pocos días que fueron encendidas nuevamente, aunque no ha sido por la noche, si no por la mañana cuando las famosas fuentes han estado en acción tras aproximadamente cinco años, igual ha sido motivo de emoción para los capitalinos.

¡Los chihuahuenses están en la espera de la fecha de reapertura! / Foto: Isabel Velazco / El Heraldo de Chihuahua

La primera vez que reactivaron las Fuentes Danzarinas fue este viernes 26 de abril, por lo pronto aún se desconoce las razones por las cuales se ha prendido durante la mañana y tarde, y no en la noche como era costumbre.

Antes del 2019, las Fuentes Danzarinas eran encendidas durante las noches y junto con la función del agua, había luces y hasta música, los visitantes del centro podían sentarse a observar el show en las gradas que se encontraban alrededor de esta plaza.

Si bien durante estos casi cinco años, la referencia de las Fuentes Danzarinas sigue estando activa, pues así se llama también la estación de la ruta troncal “Bowí” que se encuentra a contra esquina de las mismas y las gradas continúan en el lugar.

Foto: Isabel Velazco / El Heraldo de Chihuahua

El encendido de las fuentes de hace unos días, puede deberse a una prueba del sistema, pues no sólo no ha habido reapertura oficial, la zona se encuentra bardeada y a ella, como a la parte de arriba del monumento a los Policías Caídos, solo pueden entrar las personas que realizan las obras de reparación.

Esta actividad puede ser una señal de que falta muy poco para que los chihuahuenses puedan volver a disfrutar de este espectáculo como antes, desde los años en los que estuvo inactiva. Por el momento, no hay fecha para esta reinauguración.

¿Qué hay que hacer en el Centro Histórico?

Aunque aún no se puede disfrutar las fuentes, el centro cuenta con muchas cosas por hacer, justo en frente de la Plaza donde se encuentra la Casa Chihuahua, un museo que fue el antiguo Palacio Federal y el lugar donde el Padre de la Patria Miguel Hidalgo pasó sus últimos días, para ser fusilado donde hoy está el Palacio de Gobierno, frente al recinto mencionado.

Entre ambos edificios históricos se encuentra la famosa Liber, la calle Libertad, donde han comercios de ropa, joyas, comida, electronica y muchas más, aquí puedes probar las famosas banderillas, en paralelo a esta, a una cuadra de distancia, está la calle Victoria, sobre la que se encuentran las artesanías, restaurantes y mucho más.

Foto: Isabel Velazco / El Heraldo de Chihuahua

Si caminas hacia el este de estas calles, cruzando la Venustiano Carranza, está la Plaza del Ángel, donde se llevan a cabo distintas actividades, tanto organizadas por ciudadanos como las gubernamentales y de la iniciativa privada, como ferias y el tradicional Grito el 15 de septiembre.

Si caminas hacia el oeste por las calles Victoria y Libertad, llegarás a la Plaza de Armas, donde se encuentra el Palacio Municipal, Congreso del Estado, el edificio de regidores (reconocido por el perro de raza chihuahua que está pintado en él) y por supuesto la magnífica Catedral Metropolitana.

A menos de una cuadra de esta parroquia, se encuentra la Plaza Merino, la segunda más antigua del estado, pues la primera es la Plaza de Armas, en la que por cierto se dan los famosos bailes que se han viralizado en redes sociales. Esto es solo un poco de las cosas que hay que ver en el nombrado como Barrio Mágico de Chihuahua.